Kužmová si po dueloch s Českom dala oddych: Viky v sídle Bátoričky

Spoznáva hrady! Slovenská tenisová jednotka Viktória Kužmová (22) si po víkendových dueloch proti Česku v rámci Pohára priateľstva dopriala zaslúžený oddych.

Spoločne s priateľom Tomášom si urobili výlet do Čachtíc, kde si pozreli zrúcaninu historického hradu, v ktorom v minulosti vládla aj grófka Alžbeta Báthoryová!

„Mojím cieľom je postupne prejsť a spoznať všetky slovenské hrady, zrúcaniny a zámky. Teraz sme s priateľom Tomášom vybehli v pondelok do Čachtíc, kde sa nám naozaj veľmi páčilo. Videla som film o grófke Bátoričke, tak som chcela vidieť aj to, kde v minulosti vlastne žila,“ povedala pre Nový Čas na úvod členka Stars for Star Viktória Kužmová.

„Navyše teraz v čase pandémie koronavírusu mám aj viac voľného času na spoznávanie historických pamiatok, takže to beriem aj ako príjemný relax po náročných tréningoch i prechádzku v prírode,“ dodala 82. hráčka sveta vo dvojhre.