Okrem Krajčiho sa so Slovanom spomína ďalšie meno: Návrat legendy belasých?

Podpis je na spadnutie. Hokejový Slovan Bratislava smeruje z rúk dlhoročného mecenáša Juraja Širokého st. k spoluzakladateľovi IT firmy Eset Rudolfovi Hrubému.

Obaja sú už dohodnutí, chýba iba podpis na spečatenie obchodu. S príchodom nového majiteľa je dosť pravdepodobné, že v klube sa objavia nové, či staronové tváre. V utorok sme priniesli informáciu, že príchodom nového šéfa by sa mal do klubu vrátiť aj bývalý generálny manažér Maroš Krajči. K belasým by sa mohla vrátiť aj dlhoročná opora, bývalý útočník a reprezentačný tréner Zdeno Cíger. Podľa denníka Šport by mal mať Cíger na starosti mládež.

„Je to pre mňa zaujímavé. Nebránim sa tomu, ale nechcem nič predbiehať, kým sa všetko neudeje oficiálne. S pánom Hrubým máme dobré vzťahy. Je to rozumný, zodpovedný človek, ktorý, čo povie, to dodrží. Má rád šport. Páči sa mi, že prioritu vždy dával do výchovy mládeže, čo napríklad v Slovane dlhodobo chýba. Priznávam, že v hre je možná spolupráca. Možno k tomu dôjde. Aj mne by vyhovovalo, keby som sa mohol usadiť v Bratislave, nehľadať stále voľné ľady na tréning pre deti. Rád by som pokračoval v práci s mládežou, ktorá ma napĺňa“ povedal pre denník Šport bývalý reprezentačný kouč Slovenska Zdeno Cíger.