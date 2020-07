Skvelé správy: Slováci môžu priletieť do Bratislavy z ďalšej krajiny, varovanie pri odlete

Po takmer štyroch mesiacoch v stredu v noci priletia do Bratislavy prví Slováci žijúci v Írsku.

Po tom, ako bolo Írsko zaradené na zoznam tzv. zelených krajín, je možné vybavovať aj pravidelné lety z Dublinu na bratislavské Letisko M. R. Štefánika. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Prvý odlet z Bratislavy do Dublinu je naplánovaný v stredu o 18.35 h a následne prvý prílet z Dublinu do Bratislavy v noci o 0.35 h.

Vo štvrtok (9. 7.) sa do Dublinu odlieta z Bratislavy o 7.40 h a prilieta o 13.50 h. Lety zabezpečuje írsky dopravca Ryanair. V júli sú lety zo Slovenska do Írska a opačne plánované s frekvenciou trikrát týždenne, a to v stredu, štvrtok a nedeľu. Od augusta stúpne počet letov na päť týždenne, každý deň okrem pondelka a soboty.

"Od cestujúcich prilietajúcich z Írska na Slovensko sa nevyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19 ani zotrvanie v domácej karanténe. Avšak cestujúci, ktorí odlietajú z letiska v Bratislave do Dublinu, musia po prílete do Írska zotrvať 14 dní v domácej karanténe a vyplniť formulár s osobnými údajmi," priblížila hovorkyňa s tým, že írska vláda plánuje 20. júla zverejniť zoznam krajín, po prílete z ktorých nebude vyžadovať karanténu.

Ševčíková podotkla, že na svoje lety stále čakajú Slováci žijúci vo Veľkej Británii. Dopravca Ryanair do svojho bratislavského letného letového poriadku zaradil lety zo štyroch destinácií vo Veľkej Británii, a to Londýn-Stansted, Manchester, Edinburgh, Birmingham. Dopravca Wizz Air plánoval realizovať prílety z Londýna-Lutonu do Bratislavy a odlety do Londýna. Lety z aj do Veľkej Británie však ostávajú zakázané.