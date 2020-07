Trumpova neter to povedala na plné ústa: Je to sociopat a ... pozrite, ako urobil vysokú školu

Neter amerického prezidenta Donalda Trumpa vo svojej knihe tvrdí, že svojho strýka považuje za sociopata a nepoučiteľného klamára, ktorého megalomanstvo, nevzdelanosť a arogancia môžu ohroziť budúcnosť Spojených štátov.

Výňatky z ostro kritickej knihy Mary Trumpovej, ktorej vydanie sa na súde neúspešne pokúšala zabrániť Trumpova rodina, v utorok zverejnili americké médiá. Kniha upozornila napríklad na to, že podľa Trumpovej terajší prezident podvádzal na prijímacích skúškach na vysokú školu.

Kniha s názvom Too Much and Never Enough: How My Family Created the World 's Most Dangerous Man (Príliš veľa a nikdy dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta) zatiaľ v USA nevyšla. Nakladateľstvo Simon & Schuster chce očakávaný bestseller do kníhkupectva distribuovať koncom júla, vybrané americké médiá ale už vopred dostali výňatky, z ktorých dnes detailne citujú.

Podľa stanice CNN sa Mary Trumpová v knihe podrobne zaoberá detstvom svojho strýka, ktorý je mladším bratom jej otca Freddyho a tvrdí, že ho drasticky poznamenali nevyberané výchovné metódy otca Freda. Server Independent preto označil jej pojednanie za rodinné pamäti kombinované s pokusom o analýzu Trumpovej osobnosti. Mary Trumpová je klinická psychologička a veľa sa venuje aj svojmu otcovi, ktorého podľa nej jej dedko "zničil" a on potom bojoval so závislosťou na alkohole a zomrel v roku 1981.

"Jediným dôvodom prečo Donalda nestihol rovnaký osud, bolo to, že vďaka svojej osobnosti išiel otcovi na ruku. Toto sociopati robia: bezohľadne a účinne využívajú druhých pre dosiahnutie vlastných cieľov a netolerujú pritom žiaden nesúhlas či odpor," cituje CNN z knihy.

Podľa Trumpovej túto taktiku využil Trump už ako dospievajúci mladík pri prijímacích testoch na vysokú školu. Vtedy vraj kvôli vlastným zlým výsledkom v škole zaplatil šikovnejšiemu známemu, aby testy SAT napísal za neho.

Mary Trumpová popisuje aj skeptický pohľad, ktorý mala celá rodina na vstup Donalda Trumpa do politiky. Prezidentova sestra Maryanne Barryová vraj vtedy tvrdila, že jej brat je "klaun" a že jeho snaha o získanie najvyššieho úradu mu nikdy nemôže vyjsť.

"Donald je jednoducho slaboch, jeho ego je krehké a on ho musí neustále posilňovať, pretože hlboko v sebe tuší, že nie je tým, kým tvrdí, že je," napísala Trumpová, podľa ktorej životnú stratégiu amerického prezidenta určili citové útrapy v detstve.

Proti vydaniu knihy sa v júni postavil prezidentov brat Robert Trump, podľa ktorého Mary Trumpová porušila zmluvu, ktorú podpísala pri dedičskom konaní o pozostalosti po svojom dedkovi a otcovi terajšieho prezidenta Fredym Trumpovi. V nej sa podľa neho zaviazala k mlčanlivosti. Trumpova administratíva sa predtým neúspešne snažila na súdoch domôcť tiež zastaveniu publikácie memoárov niekdajšieho prezidentovho poradcu Johna Boltona, ktoré sú voči prezidentovi tiež značne kritické.

K citáciám z chystanej knihy sa teraz krátko vyjadrila hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová. Podľa nej sú obvinenia v nej obsiahnuté absurdné a nepravdivé. "Zatiaľ som tú knihu nevidela, ale je to kniha klamstiev," uviedla.