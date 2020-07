Oslava narodenín synčeka sa skončila tragicky: Mladá mamička († 32) vypadla z horskej dráhy

Neuveriteľná tragédia! Mladá mamička Elodie Duval († 32) zahynula pri nehode na horskej dráhe vo Francúzsku pred očami vlastnej rodiny. Manžel sa ju márne pokúšal zúfalo zachytiť.

Mladá mamička sa s rodinou vybrala do zábavného parku, aby oslávila druhé narodeniny svojho synčeka Allena. Spoločnosť v Parc Saint-Paul pri Beauvais im robila sestra s manželom aj stará mama. Elodie sa rozhodla vyskúšať horskú dráhu Formula 1. Nasadla na ňu spolu s manželom a synčekom. Táto jazda sa jej však stala osudnou. Kovová hrazda ju na mieste neudržala, ona sa vyšmykla a vypadla z vozidla. Podľa svedkov sa ju manžel snažil chytiť za nohu, no neúspešne. Privolaní hasiči sa ju snažili oživiť, no všetky pokusy boli márne. Bola na mieste mŕtva.

Svedkovia zostali zhrození.vyjadril sa jeden zo svedkov. „Videli sme plačúce či vracajúce deti, ktoré zostali hore na dráhe po tom, ako ju po nehode zastavili,“ vyjadril sa ďalší.

Jej sestra Laurianne sa pre médiá vyjadrila, že malému sa snažili vysvetliť, že jeho mamička je v nebi. „Povedali sme mu, že jeho mamička išla do neba. Nerozumie tomu,“ vyjadrila sa jej sestra. „Elodie bola úžasná osoba, ktorá priniesla mnoho lásky do rodiny. Bola plná života. Bola to bojovníčka. Jej syn bol jej život,“ dodala. Celá rodina je stratou zdevastovaná. Na tej iste atrakcii už jedna žena zahynula v roku 2009, no mohlo za to jej nevhodné správanie sa a park za smrť nebol zodpovedný. Pred mesiacom sa tu tiež udial incident, pri ktorom sa zranilo 11 ľudí.