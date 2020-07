Bude reštart NBA herne kvalitný? Jeden má koronavírus, druhý je zranený

Rozohrávač Spencer Dinwiddie z klubu zámorskej NBA Brooklyn Nets nezasiahne do bojov po reštarte sezóny, keďže mal ďalší pozitívny test na koronavírus.

Dinwiddie oznámil nepriaznivý výsledok už minulý týždeň a v utorok prostredníctvom twitteru potvrdil, že mal opäť pozitívny test: "Po včerajšom ďalšom pozitívnom výsledku a zvážení príznakov sme sa spolu s tímovými doktormi rozhodli, že bude v najlepšom záujme mňa i celého tímu, keď nebudem hrať v Orlande."



Rozohrávač Bradley Beal z tímu zámorskej basketbalovej NBA Washingtonu Wizards si zranil pravé rameno a v prerušenej sezóne 2019/20 si už nezahrá.



Pre Wizards je to ďalšia veľká rana, keďže do Orlanda, kde sa tento ročník dohrá, pôjdu aj bez hviezdneho krídelníka Johna Walla a Lotyša Davisa Bertansa.



"Bolo to náročné rozhodnutie a ako lídrovi tohto tímu sa mi nerobili ľahko. Spoluhráčom som chcel pomôcť v boji o play off," uviedol Beal, ktorý sa zranil začiatkom sezóny, no počas pauzy spôsobenej koronavírusom sa mu stav zhoršil. "Bradley robil všetko možné, aby bol pripravený hrať. No po tom, čo sme pozorne monitorovali jeho tréningy, prišli sme k záveru, že preňho bude najlepšie vynechať zápasy v Orlande a neriskovať ďalšie zranenie," uviedol generálny manažér tímu Tommy Sheppard. Informovala agentúra AFP.