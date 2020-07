Hokejista Nagy sa dal po konci kariéry na dráhu herca: Má svoj vlastný film!

Má svoj vlastný film! Hokejista Ladislav Nagy (41) sa po zosnulej legende Pavlovi Demitrovi († 36) stal len druhým slovenským hráčom, o ktorom vznikol dokument.

Snímka Hokejový sen však nie je len oslavou jeho úspešnej kariéry, ale aj príbehom jedného z jeho nasledovníkov. Na pozadí rozlúčky velikána na vlaňajších majstrovstvách sveta sa totiž odvíja životná púť košického chlapca Jonáša Pahuliho (9), ktorého snom je byť raz ako jeho veľký idol!



Dokument Hokejový sen strieda dve tematické hlavné roviny. Jednou je pohľad do duše Nagya - výnimočného útočníka, ktorého hviezdna kariéra sa pomaly chýli ku koncu a pripravuje sa na svoj posledný veľký turnaj, druhou zasa príbeh rozbiehajúcej sa dráhy talentovaného chlapca z malého košického klubu.



„Veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tomto filme podieľali,“ pousmial sa Nagy, ktorý pri obrazoch minuloročného dojímavého zbohom v Steel aréne iba ťažko potláčal slzy. „Emócie boli silné a dojal som sa,“ vyznal sa osemnásobný účastník MS, ktorý sa preslávil v zámorskej NHL aj v Európe. Nagyovi vo filme skvele sekunduje mladý Jonáš Pahuli, veľká nádej košických Sršňov. „Bol to super pocit, keď som sa zrazu videl v kine,“ nadšene hlásil školák z Bidoviec.



Možnosť podeliť sa o hlavnú rolu s majstrom sveta z Göteborgu 2002 ho pritom zaskočila. „Priznám sa, že som ani nevedel, ako sa mám tváriť. Postupne som si zvykol aj na kamery a už som ich nevnímal,“ dodal Jonáš, ktorý by raz sa chcel svojmu veľkému idolovi Nagyovi vyrovnať. „Keď mi venoval po zápase našich s USA hokejku, takmer som vyletel z kože. Bol by som šťastný, kedy sa mi podarili také veci ako jemu,“ uzavrel.