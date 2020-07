V lesoch už nerastú iba hríby: Ľubo objavil huby pre fajnšmekrov, ktoré zvyknú rásť na jeseň!

Hubári majú raj. Počasie na Slovensku praje aj takým druhom húb, ktoré sú fajnšmekri zvyknutí zbierať až na jeseň.

Skvelý čas na hubárčenie. Hoci v sobotu to na väčšine územia Slovenska vyzerá na poriadny dážď, už v nedeľu by k nám malo byť počasie trochu zhovievavejšie. A tak práve tento deň možno niektorí schytia košíky do rúk a čas využijú na hľadanie obľúbenej lesnej pochúťky.

V lesoch sa však nemusíme tešiť iba na hríby, rastú už aj iné druhy chutných húb. Čitateľ Ľubo nás upozornil na jeho podarený úlovok. V lesoch na Záhorí sa mu podarilo nazbierať bedle.