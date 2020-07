Michal Krištof lozí pred sezónou po horách: So snúbenicou a otcom zdolali Vysoké Tatry

Stíha tréning i relax v horách! Hokejový reprezentant Michal Krištof (26) sa už deviaty týždeň naplno pripravuje na štart nového ročníka. Pred sebou má tretiu sezónu v drese fínskeho celku Kärpät Oulu.

Popri náročnej letnej príprave si nedávno odskočil do slovenských veľhôr Vysokých Tatier, kde so snúbenicou a otcom absolvoval viacero výstupov!

Opora fínskeho celku Kärpät Oulu sa pre celosvetovú pandémiu koronavírusu nachádza už od marca na Slovensku.



„Oproti minulým sezónam som mal teraz pre pandémiu viac voľna, ale už dva mesiace naplno makám, aby som bol čo najlepšie pripravený na štart nového ročníka fínskej ligy, ktorý sa začína 1. októbra,“ povedal na úvod pre Nový Čas šikovný útočník Michal Krištof, ktorý v rokoch 2018 i 2019 štartoval za Slovensko aj na majstrovstvách sveta. Počas dlhej letnej prípravy si nedávno stihol vyvetrať hlavu vo Vysokých Tatrách, kde absolvoval viacero výstupov.



„So snúbenicou Klaudiou sme boli na Lomnickom štíte i Popradskom plese, s otcom sme zase pokorili Gerlachovský štít. Lozenie po našich horách beriem ako dobrý relax a je to dobré aj na kondičku,“ doplnil Michal, ktorý koncom júla odlieta do Fínska.