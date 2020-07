Našiel Manchester United nového Ronalda? Táto hviezda kraľuje anglickému futbalu

Za Manchester United stihol odohrať len 14 zápasov, no tie stáli naozaj za to.

Reč je o Brunovi Fernandesovi (25). Mladý Portugalčan zažíva od príchodu do Manchestru spanilú jazdu. A nie len on, ale aj celé mužstvo. Doposiaľ stihol nastúpiť v štrnástich stretnutiach. V nich strelil úctyhodných 7 gólov a na ďalších 6 gólov prihral. Nutné je podotknúť, že za tieto čísla by sa nemusel hanbiť hrotový útočník, nie to ešte záložník. Ďalšou zaujímavosťou je aj fakt, že odkedy Bruno prestúpil do United, zverenci Nóra Solskjaera ešte neprehrali. Bruno sa stal celkovo sedemkrát mužom zápasu.



Práve od odchodu legendárneho trénera Alexa Fergusona hľadá United starú formu. A zdá sa, že ju našiel. Paradoxom je, že podobné čísla v United predvádzal aj Brunov krajan Cristiano Ronaldo (35).