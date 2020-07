Raši sa opäť tvrdo pustil do Remišovej: Nepredložila ani zákon, ktorý jej predošlé vedenie nechalo na stole

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) zatiaľ nepredložila v oblasti informatizácie jedinú legislatívnu zmenu v prospech ľudí, dokonca ani zákon proti byrokracii, ktorý jej predošlé vedenie rezortu nechalo pripravený na stole.

Tvrdí to Remišovej predchodca - poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši.

Raši si myslí, že Remišová sa za svojich prvých 100 dní vo vládnej garnitúre Igora Matoviča (OĽaNO) nemá čím pochváliť. "Ministerke sa podarila snáď jediná vec, ktorej sa však vo vlastnom hodnotení radšej oblúkom vyhýba. Významne spopularizovala a do médií dostala vládnu sieť Govnet. Žiaľ, v tom najnegatívnejšom možnom zmysle," upozornil Raši.

Nesúlad v tvrdeniach ministerky a jej činoch vidí Raši aj pri jej cieli sprofesionalizovať štátne IT. "Asi preto do vedenia Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby vymenovala krízovú manažérku, ktorá nemá ani vysokú školu," podotkol Raši.

Podľa poslanca treba brať Remišovej slová s rezervou. Naposledy u prezidentky Zuzany Čaputovej totiž povedala, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (terajšie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) nemal vlastný rozpočet. Jej predchodca však upozornil na to, že každé ministerstvo, ale aj úrad vicepremiéra musí mať vlastnú rozpočtovú kapitolu. "Je to rovnaká samozrejmosť ako to, že Popolušku, o ktorej Remišová písala diplomovú prácu, si vezme princ za ženu a nezje ju zlý vlk," ilustroval Raši.

Remišová v rozhovore pre TASR uviedla, že v čase, keď úrad preberala, nefungovali základné procesy, napríklad plánovanie projektov. Raši si však myslí, že keby to bolo naozaj tak, Remišová by nemohla všetky projekty pozastaviť, a niektoré dokonca zrušiť. "A pri jednom zo zrušených projektov, ktorý mal centralizovať nákup softvérových licencií pre štát, daňových poplatníkov pripravila o milióny eur," uzavrel Raši.