V referendovej miestnosti v Nitre mali o zábavu postarané: Neuveríte, čo si so sebou priniesli manželia

Účasť v referende zostala v Nitre na nízkej úrovni aj vo večerných hodinách. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Nitry Tomáš Holúbek, očakávali, že k večeru bude účasť vyššia, no nestalo sa tak.

Referendum prebieha hladko a bez problémov. Jediným spestrením dňa bol podľa Holúbeka veľký modro-žltý papagáj Charlie, s ktorým prišiel na referendum jeden manželský pár vo volebnom okrsku číslo 19 na Základnej škole Cabajská. Ako vysvetlili, so svojím hovoriacim papagájom chodia všade, sedí im na ruke, tak ho zobrali aj na referendum.

V tomto okrsku prišlo doteraz na referendum 260 voličov z 1 002 zapísaných. Vo vedľajších okrskoch na Cabajskej v mestskej časti Čermáň boli čísla podobné, v okrsku 17 hlásia 170 zo 689 zapísaných voličov, v okrsku 18 prišlo 180 z 820 voličov a v okrsku číslo 20 to bolo 233 z celkového počtu 968. Vyššia účasť nie je ani v mestskej časti Chrenová, v okrsku číslo 70 na Levickej ulici napríklad prišlo doteraz 154 zo 663 zapísaných voličov.

V Nitre pre referendum evidujú 63 585 oprávnených voličov. Šesť ľudí požiadalo o voľbu zo zahraničia. Mesto vydalo spolu 416 hlasovacích preukazov. Otvorili 72 okrskov, pričom jeden špeciálny spadá pod Okresný úrad v Nitre a určený je pre ľudí s COVID-19. Komisia navštívila s prenosnou urnou štyroch covidových pacientov, ktorí sa vopred prihlásili.

Občania v referende odpovedajú na otázku, či súhlasia s tým, aby predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR bolo možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR. Ide o v poradí deviate celoštátne referendum od vzniku samostatného štátu v roku 1993. Doteraz bolo platné len jedno, a to referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie, na ktorom sa v roku 2003 zúčastnilo 52,15 percenta voličov. Hlasovať je možné od 07:00 do 22:00. Zorganizovanie referenda bude štát stáť 10,4 milióna eur.