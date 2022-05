Kanada tretíkrát nezaváhala: V záverečnom dueli skupiny zdemolovala Francúzsko

Hokejisti Kanady potvrdili pozíciu favorita, keď v záverečnom zápase základnej A-skupiny MS vo Fínsku zdolali Francúzsko 7:1.

Po piatich víťazstvách a dvoch prehrách obsadili v skupine 3. miesto za Švajčiarskom a Nemeckom a pred Slovenskom. Kanaďania nastúpia vo štvrtkovom štvrťfinále v Tampere proti Švédsku, pre Francúzov sa po dvoch víťazstvách a piatich prehrách šampionát skončil.

Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Švajčiarsko - USA, Nemecko - Česko, a Fínsko - Slovensko.



A-skupina (Helsinki):

Kanada - Francúzsko 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Góly: 13. Cozens (Sanheim, Batherson), 18. Comtois (Sanheim, Lowry), 23. Dubois (Cozens, Batherson), 36. O'Dell (Whitecloud, Holden), 46. Whitecloud (Mercer), 52. Dubois (Batherson, Cozens), 56. Severson (Dubois, Batherson) – 49. Rech. Rozhodovali: Ansons (Lot.), Heikkinen – Niittylä (obaja Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: :0, oslabenia: 0:0, 2873 divákov.

Kanada: Driedger – Graves, Chabot, Sanheim, Severson, Holden, Whitecloud, Mayo – Batherson, Dubois, Cozens – Barzal, Sillinger, Anderson – Roy, Lowry, Comtois – Mercer, Geekie, Johnson – O'Dell

Francúzsko: Ylönen – Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Bault, Guebey – Claireaux, Texier, T. Bozon – Bertrand, Treille, Rech – Fabre, Ritz, K. Bozon – Leclerc, Colotti, Perret

Kanaďania nastúpili s cieľom napraviť si chuť po pondelňajšej prehre s Dánskom. Francúzi ustáli úvodný tlak sprevádzaný viacerými šancami, ale v 13. minúte inkasovali. Strelu Sanheima usmernil Cozens - 1:0.

Keď Sanheimovu strelu dorazil v 18. minúte Comtois, Kanaďania získali potrebnú sebaistotu a dostali hru definitívne pod kontrolu. Aj v druhej časti diktovali hru, v 23. minúte Dubois zblízka prekonal Ylönena - 3:0.

Nasledovali ďalšie príležitosti Kanaďanov. Mercerova strela sa odrazila od žŕdok späť do hry a konštrukciu francúzskej bránky onedlho trafil aj Severson. Štvrtý gól Kanady pridal v 36. minúte po úniku za obranu a blafáku O´Dell - 4:0.

V tretej časti sa Francúzi dostali viac do hry, avšak Kanaďania žiadnu drámu nedovolili. Naopak, v 46. minúte predviedol obranca Whitecloud efektnú individuálnu akciu, po ktorej zvýšil na 5:0.

Kanadský brankár Driedger prišiel o čisté konto v 49. minúte, keď sa Rech rozhodol vystreliť v úniku dvoch proti jednému - 5:1. Francúzi doplácali na chyby v defenzíve, keď viackrát nechali nepokrytých strelcov a na zvýšenie náskoku to využili Dubois a Severson - 7:1.



konečná tabuľka A-skupiny:

1. Švajčiarsko 7 6 1 0 0 34:15 20*

2. Nemecko 7 5 0 1 1 26:20 16*

3. Kanada 7 5 0 0 2 34:18 15*

4. SLOVENSKO 7 4 0 0 3 23:19 12*



5. Dánsko 7 4 0 0 3 18:18 12

6. Francúzsko 7 1 1 0 5 11:24 5

7. Kazachstan 7 1 0 0 6 19:31 3



8. Taliansko 7 0 0 1 6 12:32 1**



*-istý postup do štvrťfinále

**-zostup do A-skupiny I. divízie MS