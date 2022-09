Zachádza to priďaleko! O čiastočnej mobilizácii v Rusku sa už hovoriť nedá: Krajina porušuje podmienky

Druhý deň mobilizácie v Rusku ukázal, že už sa jej sotva dá hovoriť čiastočná, napísala ruská redakcia BBC.

Ľudia po celom Rusku dostávali povolávacie rozkazy, doma alebo aj v práci, a to v akúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu, a rovno boli posadení do lietadiel alebo autobusov, ktoré ich previezli do stredísk vojenskej správy alebo priamo k jednotkám. Hlásiť sa na vojenskú správu mali v niektorých prípadoch aj ľudia bez skúseností z armády, otcovia štyroch a viac detí, a dokonca aj muži nad 60 rokov.

Aj americký inštitút pre štúdium vojny ISW uviedol, že ruské úrady už porušujú sľúbené podmienky čiastočnej mobilizácie. Upozornil napríklad na video, na ktorom údajne polícia odvádza priamo z výučby študentov univerzity v Burjatsku.

"Budú chytať všetkých, na koho dosiahnu," povedal v rozhovore so stanicou Nastojaščeje vremja odborník na bezpečnosť Pavel Luzin. Ruské úrady ale aj tak podľa neho budú mať problém naverbovať 300-tisíc rezervistov so skúsenosťou z armády, čo je zámer ohlásený v stredu ministrom obrany Sergejom Šojgom. Povolávacie rozkazy sa síce v Rusku vydávajú vo veľkom, ale nie všetci adresáti ich prijímajú, podotkol Luzin.

Do niekoľkých hodín od stredajšieho vyhlásenia čiastočnej mobilizácie dostalo predvolanie na odvodovú komisiu napríklad mnoho zamestnancov aeroliniek vrátane Aeroflotu alebo letísk. Podľa informácií denníka Kommersant totiž väčšinou piloti aeroliniek získali vzdelanie na vojenských katedrách leteckých škôl a sú vedení ako záložní dôstojníci.

Podľa zdrojov z troch aeroliniek môže byť ale mobilizovaných 50 až 80 percent ich zamestnancov, napísal Kommersant. Mobilizácia by sa naopak nemala týkať ľudí pracujúcich v IT priemysle, médiách alebo bankách a telekomunikačných operátorov, oznámilo podľa agentúry Interfax ruské ministerstvo obrany.