Invázia na Ukrajinu Putinovi nevychádza podľa plánu, prezradil expert: Jeho pozícia sa môže oslabiť

Vyhlásenie čiastočnej mobilizácie je podľa Zdeňka Petráša z českej Univerzity obrany dôkazom toho, že invázia na Ukrajinu ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi nevychádza podľa plánu. Podľa odborníka by tento krok mohol oslabiť Putinovu pozíciu.

Petráš to povedal ČTK. Rusko vyhlásilo čiastočnú mobilizáciu v stredu, chce povolať 300.000 rezervistov, hlavne ruských občanov v zálohe a s vojenskou skúsenosťou. Mobilizácia začne okamžite.

"Tento krok v každom prípade znamená, že to Putinovi nevychádza podľa plánu. Putin to ale musí zaobaliť do niečoho iného, ​​nesmie otvorene povedať ruskej verejnosti, že konflikt na Ukrajine podľa plánu nejde," povedal Petráš. Putin sa podľa neho musí snažiť o to, aby mobilizácia nevyvolala averziu v ruskej spoločnosti. Preto podľa neho tie slová ruského prezidenta o tom, že Západ ohrozuje Rusko a jeho celistvosť.

"Ťažko ale povedať, či sa mu to podarí, je to príliš čerstvá informácia. Každopádne mobilizácia by sa mala niesť v duchu podpory spoločenskej mienky, spoločenskou odhodlanosťou chrániť vlasť, bojovať za vlasť. A vyhlásiť mobilizáciu za účelom posilnenia aktivít na Ukrajine by mohlo oslabiť Putinovu pozíciu. On ju naopak potrebuje posilniť. Bude robiť všetko pre to, aby v ruskej spoločnosti zavládol pocit toho, že Rusko je ohrozené. Či sa mu to podarí, nikto nepovie," uviedol odborník.

Podstatným bodom podľa neho je, že sa mobilizácia bude týkať aj obyvateľov ruskej národnosti, čomu sa Putin doteraz snažil vyhnúť. "Používal jednotky, ktoré boli aktívne, v tých vojaci ruskej národnosti boli, to áno. Ale na posilnenie súčasných jednotiek regrutoval ľudí z národnostných menšín, boli to napríklad Dagestánci, nešlo o Rusov. Nechcel vyvolávať averziu proti tomu, čo sa na Ukrajine deje, " uviedol Petráš.

Hovorí sa o 300.000 rezervistoch, podľa Petráša je ale otázkou, koľko skutočne sa ich podarí zmobilizovať. Nevie sa podľa neho tiež, či rezervisti vytvoria samostatné jednotky alebo budú priradení k súčasným jednotkám ako posily. Podľa Petráša sa rezervisti na front každopádne nedostanú v najbližších dňoch. "Ide o ich prípravu, logistiku, musia sa vystrojiť, uskutočniť sa nejaké stmeľovacie cvičenia. Nejde o hodiny, ani o dni, je to vec minimálne niekoľkých týždňov," povedal Petráš.

Otázkou ale potom podľa neho tiež je, ako by sa teraz mala zachovať Ukrajina, ktorá v posledných týždňoch uskutočnila na severe úspešnú protiofenzívu. "Ak by mala pokračovať a ďalej držať operačnú iniciatívu, alebo či by bolo výhodnejšie opevniť dobyté pozície a čakať, čo z tej mobilizácie vzíde," uviedol Petráš.