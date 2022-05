Hrozí Fínsku nebezpečenstvo? Prezident sa s tým nepára, zavolal priamo Putinovi

Fínsky prezident Sauli Niinistö v telefonickom rozhovore povedal ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi o plánoch Fínska vstúpiť do NATO.

Informovala o tom dnes agentúra Interfax. Putin podľa nej vyhlásil, že zmena fínskej zahraničnej politiky by mala negatívny vplyv na bilaterálne vzťahy.

Podľa agentúry RIA Novosti, ktorá sa odvoláva na Kremeľ, Putin fínskemu náprotivku povedal, že ak by sa Fínsko vzdalo svojej neutrality, urobilo by chybu. Putin vyjadril názor, že Fínsko nečelí žiadnym bezpečnostným hrozbám.

"Vladimir Putin zdôraznil, že ukončenie tradičnej politiky vojenskej neutrality by bolo chybou, pretože neexistuje žiadne ohrozenie bezpečnosti Fínska," vyhlásil Kremeľ podľa agentúry AFP. Fínsko a aj Švédsko pritom začali vážne uvažovať o vstupe do NATO v súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine.

Fínsko by malo svoj zámer usilovať o členstvo v NATO oznámiť dnes. Prezident a premiérka Sanna Marinová sa už vo štvrtok vyslovili za okamžité podanie žiadosti o vstup do aliancie. Moskva potom vyhlásila, že vstup Fínska do NATO by pre Rusko predstavoval ohrozenie, na ktoré bude reagovať. Nespresnila ale ako.