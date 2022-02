Krasokorčuliarska šampiónka reaguje na dopingový rozruch okolo Valijevovej: Veď je to iba dieťa...

Niekdajšia úspešná krasokorčuliarka a súčasná športová televízna expertka Katarina Wittová (56) sa v priamom prenose otvorene zastala Kamily Valijovovej (15). Mladá reprezentantka Ruska bola obvinená z údajného dopingu.

Wittovú v priamom prenose dojal pohľad na mladú krasokorčuliarku, ktorá napokon pod obrovským tlakom obsadila štvrté miesto. „Ani sa nepozeráš na to, kto je prvý, druhý, tretí. Teraz je štvrtá, ale to je vlastne jedno. V skutočnosti sa stalo presne to, proti čomu mala byť chránená. Má 15 rokov, je to dieťa. Prepáč... Vidíš ju, ako tam sedí a kolabuje,“ zastala sa bývalá šampiónka so slzami v očiach talentovanej ruskej reprezentantky.

Podľa názoru Nemky môže sa nezisk cenného kovu práve tlak, ktorý bol na Valijevovú vyvíjaný. „Tu v celej tejto hre nemohla vyhrať. Keby korčuľovala perfektne a bola olympijsky víťazkou, potom by ste sa mohli rozprávať,“ poznamenala s tým, či by pre túto disciplínu nemalo existovať vekové ohraničenie.

Vo svojej slabšej chvíli nemecká expertka označila obrovský politický tlak voči Valijovej za nepochopiteľný a zo všetkého najhorší. „Je kvôli tomu zlomená. Je to 15-ročné dieťa, muselo tam ísť. Myslím, že bola naozaj predhodená svetu. Celý svet sa na to pozerá a vy sa od toho musíte odpútať,“ zakončila Wittová.