Löw nominoval na EURO: Návrat dlhoročných opôr, chýba ter Stegen

Nemeckí futbalisti Thomas Müller a Mats Hummels sa po vyše dvoch rokoch vrátili do reprezentácie. Tréner Joachim Löw ich zaradil do predbežnej nominácie na EURO 2020.

Obaja spoločne s Jeromeom Boatengom vypadli z národného tímu v roku 2019 v rámci generačnej výmeny. Nemci však bez skúsených hráčov nepodávali adekvátne výkony, vrcholom bola prehra v Lige národov na pôde Španielska 0:6. O Müllerovom návrate sa hovorilo už dlhšie, 31-ročný útočník bol v skvelej forme a Bayernu v tejto sezóne pomohol k ligovému titulu 11 gólmi a 18 asistenciami. Tridsaťdvaročný Hummels zase patrí k oporám defenzívy Dortmundu.

"O našom rozhodnutí sme stopercentne presvedčení, v tejto chvíli to bolo správne. Prinesú tímu skúsenosti, najmä v zložitých situáciách," povedal Löw podľa agentúry dpa. Prekvapením v tíme je obranca Freiburgu Christian Günter, ktorý dosiaľ odohral iba jeden reprezentačný duel. "Má za sebou veľký výkonnostný progres a zlepšil sa vo všetkých smeroch," zdôvodnil jeho zaradenie Löw.

Naopak, v tíme nefiguruje brankár Barcelony Marc-Andre ter Stegen, prednosť dostala trojica Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal) a Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). Definitívny zoznam musia tímy nahlásiť UEFA do 1. júna. Šampionát sa začne 11. júna, Nemci odštartujú 15. júna proti úradujúcim majstrom sveta Francúzom.



Nominácia Nemecka na EURO 2020:

brankári: Bernd Leno (Arsenal Londýn), Manuel Neuer (Bayern Mníchov), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

obrancovia: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Lipsko), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Lipsko), Robin Koch (Leeds United) , Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern Mníchov)

stredopoliari: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern Mníchov), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern Mníchov), Jamal Musiala (Bayern Mníchov), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

útočníci: Serge Gnabry, Leroy Sané (obaja Bayern Mníchov), Kevin Volland (AS Monaco), Timo Werner (FC Chelsea).