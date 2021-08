Rehák Štefečeková priviezla domov zlato z Tokia: Toto chce navždy vymazať zo života!

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (37) už priniesla zlatú medailu z trapu z olympiády v Tokiu na Slovensko.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Olympijská šampiónka Rehák Štefečeková si chce z olympiády v Tokiu pamätať hlavne súťaž v trape, v ktorej vybojovala tretiu medailu spod piatich kruhov. Z Pekingu 2008 a Londýna 2012 už má dve striebra.

Navyše dokázala v kvalifikácii trafiť všetkých 125 terčov a utvorila svetový rekord. "Do dnešného dňa som to úplne nespracovala. Veľmi sa teším z toho, čo sa mi podarilo. Uvedomila som si, že nech už to dopadne akokoľvek, tých 125 mi nik nevezme.

Prvýkrát som v Tokiu minula až terč číslo 130. V tej chvíli bol vo mne na jednej strane pokojný človek, na druhej strane mi čert hovoril, že nechceš byť tretia, ani druhá. Verím, že som týmto úspechom urobila radosť nielen mojim deťom, bez ktorých som musela stráviť tri týždne, ale aj celému Slovensku," vyhlásila po príchode na Slovensku pred novinármi Rehák Štefečeková.

Trojnásobná olympijská medailistka mohla pridať do svojej kolekcie aj ďalší cenný kov, no v mixe trapu skončila spoločne s Erikom Vargom tesne pod stupňami víťazov.

"Erik si vo finále robil svoju robotu, ja som ten záver nezvládla. Snažím sa tých posledných päť terčov vymazať zo života a teším sa zo štvrtého miesta. Pozitívne emócie treba dávať von, kým sú čerstvé, veď o dva mesiace tento úspech už nebude aktuálna téma," pripomenula zlatá šampiónka.