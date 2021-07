Pandémia oddialila Tóthov odchod: Budú jeho kroky na olympijskej trati zároveň poslednými v profesionálnej kariére?

Koronakríza mu odchod do športového dôchodku oddialila a on to ako pozitívne naladený človek privítal. Rozprávali sme sa s chodcom Matejom Tóthom (38), jednou z našich najväčších medailových nádejí na prebiehajúcej olympiáde v Tokiu. Aj o jeho novom, bradatom imidži.

Vaša športová príprava bola istý čas kvôli koronakríze netradičná. Dostalo sa všetko medzičasom do normálu a vy ste sa mohli v ideálnych podmienkach sústrediť stopercentne na svoj výkon?

Áno, v poslednej dobe, až na pár maličkostí v rámci cestovania, ubytovania a stravovania na sústredeniach, bolo všetko v normále.

Je absolútne isté, že posledné kroky na vašej olympijskej trati budú zároveň poslednými krokmi vašej profesionálnej športovej kariéry?

Určite je to posledné vrcholné podujatie, ale možno ešte zopár krôčikov spravím. Ak budem zdravý, chcel by som sa rozlúčiť aj na domácej pôde.

Váš šport je špecifický v tom, že na rozdiel od drvivej väčšiny športovcov ste len zriedka konfrontovaný so svojimi súpermi. Aké to je, do značnej miery nevedieť, ako na tom sú súperi? Ísť na každé preteky tak trochu naslepo...?

Do istej miery je to tak, ale zase 50-ka je disciplína, kde málokedy niekto znenazdajky prekvapí. Jedno je isté, na olympiáde budú všetci pripravení tak dobre, ako sa len dá a ja sa budem snažiť o to isté.

Posledný rok sa dookola riešila otázka, či bude olympiáda, kedy bude, koľkokrát sa posunie... Ako ste to prežívali a vlastne stále prežívate?

Prvý odklad som dosť prežíval a už som sa pomaly lúčil s kariérou. Ale od mája 2020 som si povedal, že je to príležitosť rok prežiť ako profesionálny športovec a užívam si to. Keď sa potom riešili protesty Japoncov, otázky, či bude, či nie, tak to už išlo mimo mňa. Povedal som si, či bude olympiáda alebo nie, ja budem fungovať a snažiť sa, ako keby iná možnosť, ako to, že sa uskutoční, ani nebola.

