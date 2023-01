Nový český prezident Pavel: Čo všetko sa mení v jeho živote? Veľké plány manželky Evy!

Presvedčivé víťazstvo! Volebný výsledok novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla (61) obletel celý svet. Medzi prvými gratulantmi bola aj slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová (49). Čo čaká Pavla v nasledujúcich týždňoch, ako si zariadi súkromný život a ako je na úlohu prvej dámy pripravená jeho manželka Eva (58)?!

Už deň po vyhlásení výsledkov mal novozvolený český prezident telefonát od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Osobne som Petrovi Pavlovi pogratuloval a pozval som ho na Ukrajinu," napísal Zelenskyj. V nasledujúcich dňoch má Pavel naplánované aj schôdzky s dosluhujúcou hlavou štátu Milošom Zemanom a premiérom Petrom Fialom. Zvyknúť si bude musieť aj na ochranku, ale ako sám naznačoval v rozhovoroch, chce jej počet zúžiť naozaj na minimum.



Kde bude žiť?

Rozhodnutie padne aj v tom, kde bude spolu so svojou manželkou žiť. Pavel sa už skôr uviedol, že by chcel zostať v Černoučku na Litoměřicku. „Myslím, že prezident je prvý medzi rovnými. Nie je nikde dané, že by musel bývať na Hrade alebo niekde na zámku,“ povedal pre CNN Prima News. Tým by napodobnil našu hlavu štátu, ktorá zostala bývať so svojimi dcérami v dome v Pezinku.

Napriek tomu bude mať k dispozícii aj niekoľko bytov. „Niekedy asi nebude možné jazdiť každý večer domov, ale kedykoľvek to bude možné, budem radšej tu, ako niekde inde, pretože tu sa cítime doma,“ dodal. Okrem luxusného autoparku bude poberať mesačne aj poriadne tučnú sumičku vo výške 14 325 eur.

Sľub v marci

Novozvolený prezident Petr Pavel zloží sľub do rúk predsedu Senátu na Hrade 9. marca. Petr Pavel oznámil, že dá vyrobiť novú prezidentskú štandardu. Chce na ňu použiť i zvyšky rozstrihnutej, ktorú v roku 2015 zobrala z Hradu skupina Ztohoven. Vo funkcii jeho kancelárky sa predstaví Jana Vohralíková, ktorá tvrdí, že nechce byť toľko na očiach ako Vratislav Mynář.

„Kancelár by nemal byť celebrita. Je to manažér, ktorý by mal zariadiť profesionálny chod kancelárie. Ako hovorkyňa by pri Pavlovi mala pôsobiť Markéta Řeháková, ktorá predviedla po víťazstve absolútne neprofesionálny výkon so splašenými výbuchmi smiechu. „Spôsob, ako viedla tlačovú konferenciu, vyjadroval emócie. Nemám jediný dôvod to vidieť kriticky,“ konštatovala nová hlava štátu.