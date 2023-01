Muž bol niekoľko minút mŕtvy, po prebudení zmenil život: Priznal, čo videl na druhej strane

Alistair Blake (61) dostal v januári 2019 v skorých ranných hodinách náhlu zástavu srdca počas spánku. Jeho manželka Melinda bola našťastie hneď vedľa neho a zachovala si chladnú hlavu. To, čo sa odohrávalo potom, naháňa husiu kožu.

Ako o tom informoval portál The Sun, manželia žijú v dome na pláži v austrálskom štáte Victoria. Počas osudovej noci sa Melinda prebudila okolo tretej v noci a jej manžel už bol vo zvláštnom kŕči a nereagoval. Okamžite preto privolala záchrannú službu a začala s resuscitáciou.

Záchranárom cesta trvala 20 minút, počas ktorých sa Melinda snažila oživiť svojho manžela. Napriek tomu, že mala za sebou kurz prvej pomoci, jej snaha bola neúspešná. Rovnaký výsledok sa podarilo dosiahnuť aj zdravotníkom, ktorí na Alistairkovej záchrane pracovali viac ako hodinu. Ubehlo 91 minút dokým muž nezačal prejavovať známky života. Do tej doby bol však z lekárskeho hľadiska mŕtvy. Neskôr bol prevezený do nemocnice, kde podstúpil prepchávanie nepriechodnej tepny a na jednotke intenzívnej starostlivosti ochladzovali jeho teplo, aby sa vyhol možnému poškodeniu mozgu a fyzickej poruchy.

Poslednú vec, ktorú si Alistair pamätá, bolo to, ako si v sobotu večer ľahol do postele a zobudil sa až vo štvrtok ráno na vozíku v nemocnici. Počas oživovanie jeho mozog nefungoval, čo mu pomohlo úplne vytesniť desivé spomienky na udalosť. Preventívne mu ešte lekári voperovali kardiostimulátor do srdca, aby sa podobnej udalosti predišlo. Zotaviť sa mu podarilo už po 12 dňoch, vďaka čomu si vyslúžil od zdravotníckeho personálu prezývku "Lazar" - nasledovník Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Po prepustení domov začal čeliť mnohým otázkam, či niečo videl „na druhej strane“.

Odpoveď Alistaira na zvedavé otázky mnohých prekvapí. Vôbec nič si nepamätá a myslí si, že žiaden duchovný zážitok neprežil. Napriek tomu sa mu zmenil pohľad na život. Snaží sa viac času tráviť s rodinou a priateľmi, zlepšil svoje stravovacie návyky, našiel záľubu v športe a užíva si každý deň, ako sa len dá.