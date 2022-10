Tradícia jaskynných bazénov v Maďarsku siaha do rímskych čias: Pre rast cien plynu museli zavrieť

Ceny plynu prudko rastú aj v Maďarsku, ktoré sa spoliehalo na to, že je neutrálne a bude mať lacné dodávky z Ruska. Dôsledkom toho sú stúpajúce náklady na energie pre podniky, ktoré si ich často nemôžu dovoliť. Z tohto dôvodu zavreli napríklad aj známe kúpele Miskolctapolca.

Ich tradícia siaha ešte do rímskych dôb. Ľudia využívali jaskyne s prirodzene teplou vodou aj v stredoveku. Po stáročiach ich však teraz zatvárajú. Kúpele totiž využívali kúrenie plynom na dodatočné zvyšovanie teploty vody a tiež na vyhrievanie priestorov. Jaskyne majú päť siení na kúpanie a tiež spletité chodby s masážnymi sprchami a ďalšími zariadeniami. Nehovoriac o vykurovaní vonkajšej budovy.

Návštevníci v nich naposledy boli počas víkendu a v pondelok zavreli na neurčito. „Musíme zavrieť z jedného jednoduchého dôvodu. Naša spotreba plynu by nás za tri mesiace od októbra do decembra stála 61 miliónov forintov (142 000 eur) navyše,“ povedala riaditeľka kúpeľov Judit Németh.

Pre kúpele, ktoré sú v strate z obdobia pandémie covidu, to bola posledná kvapka.Zavretie kúpeľov bude ranou aj pre hotely a reštaurácie v okolí, ktoré žili z ich návštevníkov. Maďarská vláda poskytla pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim v kľúčových odvetviach výrobného sektora. Na sektor služieb sa však ešte nedostalo. „Ak by sme našli nejaký energeticky účinný spôsob, ako nahradiť obrovský nárast cien plynu a pokiaľ by sme dostali nejakú pomoc, tak by sme okamžite začali takú možnosť skúmať,“ vyjadrila sa riaditeľka nateraz zavretých kúpeľov.

Na maďarských sociálnych sieťach kolujú v posledných týždňoch účty za energie, ktoré zverejňujú reštaurácie a iné podobné podniky a ktoré narástli o stovky percent. Medziročná inflácia, ktorá bola v auguste v Maďarsku 15,6 %, v septembri prudko stúpla na 20,1 %. Prudko rastú nielen ceny energií, ale aj potravín - v septembri sa medziročne zdvihli o 35 %.