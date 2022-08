Nevesta urobila na pozvánke poriadny prešľap: Hups! Trapas, ktorý by ste zažiť nechceli

Svoju svadbu si každá nevesta predstavuje ako ten najkrajší deň v živote. A k najkrajšiemu dňu, samozrejme, patria aj dokonalé svadobné pozvánky. Táto nevesta však urobila poriadne veľký prešľap.

Ako uvádza portál The Sun, nevesta sa so svojou chybou podelila na sociálnej sieti TikTok. Na videu ukázala svadobnú pozvánku, ktorá na prvý pohľad vyzerala dokonale, avšak nejaká chybička sa tam predsa len našla. Namiesto textu sa jej tam podarilo vložiť URL odkaz na porno stránku, čo by v prípade rozposlania mohlo jej hostí celkom prekvapiť.

Našťastie, išlo len o vzorky pozvánok, a teda jej prešľap sa stále dal opraviť. Ktovie, čo by jej hostia povedali, keby si webovú stránku skutočne vyhľadali.

A aby toho nebolo málo, nevesta pri objednávaní pozvánok urobila dokonca dve chyby. Keďže ešte nemali vybratý hotel svadobnej oslavy, vložila tam adresu prvého hotela, ktorý jej vyhľadal internet. A na jej prekvapenie neskôr zistila, že ako adresu tam zadala sieť lacných motelov v Amerike, ktoré nie sú úplne typickým miestom na svadbu.