Fínska premiérka Sanna Marin spravila to, čo opozícia nečakala: Týmto im vytrela zrak!

Vyhodila si z kopýtka! Fínska premiérka Sanna Marin (36) čelí kritike za video, ktoré na verejnosť uniklo z bujarého večierku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na ňom v spoločnosti priateľov tancuje a spieva. Po slovách, ktoré odzneli na videu, ju opozícia vyzvala, aby podstúpila test na drogy. Ona tak urobila. „Dokým to neurobí, visí nad ňou tieň pochybnosti,“ vyhlásila Riika Purra, ktorá stojí na čele opozičnej krajne pravicovej Strany Fínov. Za múdry krok to označil aj Mikko Kärnä zo Strany stredu, ktorá je súčasťou koaličnej vlády Sanny Marin. Podľa denníka The Telegraph totiž na videu znejú slová o „múke“, čo je fínsky slangový výraz pre kokaín.



„Neužila som žiadne drogy, a preto nemám problém podstúpiť testy,“ vyhlásila premiérka. Tá napokon test v piatok podstúpila a do týždňa by mali byť známe výsledky. Uviedla tiež, že večierok sa konal v súkromných priestoroch a nikde v ňom drogy nevidela. „Tancovala som, spievala, oslavovala, robila legálne veci,“ dodala Marin. O videu z párty, ktorá sa podľa nej konala pred niekoľkými týždňami, vedela. No nahnevalo ju, že ho niekto zverejnil.