Opitý muž sa snažil dostať do bytovky, v ktorej býval. Použil na to však silu namiesto rozumu. Zobral prázdny sud, s ktorým rozbil vchodové dvere. Následne sa cez rozbite sklo snažil dostať dnu. Akonáhle sa dostal do bytovky cez rozbité sklo vo dverách, zistil niečo nečakané.