Zavarilo si aj Slovensko! Európska komisia zažalovala našu krajinu: O čo ide?

Európska komisia zažalovala vo štvrtok Slovensko na Súdnom dvore EÚ, lebo Slováci nezaviedli pozmenenú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách z roku 2018 do vnútroštátneho práva, a požiadala o uloženie finančnej pokuty.

Slovensko v oblasti digitálnej ekonomiky dostalo aj dve odôvodnené stanoviská a právnemu konaniu čelí aj v oblasti energie a klímy, informuje spravodajca TASR.

Komisia v pravidelnom mesačnom prehľade o porušeniach legislatívy EÚ postúpila prípady Českej republiky, Írska, Rumunska, Slovenska a Španielska Súdnemu dvoru EÚ za nezavedenie revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Smernica z roku 2018 stanovuje normy týkajúce sa mediálneho obsahu pre EÚ pre všetky audiovizuálne médiá, a to tak v oblasti tradičného televízneho vysielania, ako aj služieb na požiadanie, a tiež pre platformy na zdieľanie videí.

Členské štáty mali smernicu začleniť do vnútroštátneho práva a oznámiť to Bruselu do septembra 2020. Eurokomisia po tomto termíne zaslala formálne výzvy 23 členským štátom, po ktorých nasledovalo deväť odôvodnených stanovísk. Do mája 2022 ešte päť členských štátov neoznámilo opatrenia na vykonávanie smernice. Komisia preto rozhodla, že tieto prípady postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

V oblasti digitálnej ekonomiky Slovensko čelí dvom ďalším právnym konaniam. Spolu s Bulharskom, Cyprom, Fínskom, Gréckom, Írskom, Lotyšskom, Poľskom, Portugalskom a Slovinskom dostalo odôvodnené stanovisko vôli tomu, že v plnej miere nezaviedlo do svojej legislatívy pravidlá EÚ o autorských právach. Druhé odôvodnené stanovisko dostalo spolu s Belgickom, Bulharskom, Cyprom, Dánskom, Gréckom, Fínskom, Francúzskom, Lotyšskom, Poľskom, Portugalskom, Slovinskom a Švédskom preto, lebo neoznámilo včas transpozičné opatrenia týkajúce sa autorských práv a súvisiacich práv v rámci Jednotného digitálneho trhu.

Smernice z roku 2019 modernizujú pravidlá autorských práv pre spotrebiteľov a tvorcov a prinášajú používateľom väčší výber obsahu tým, že znižujú transakčné náklady a uľahčujú distribúciu rozhlasových a televíznych programov v celej EÚ. Uvedené členské štáty majú dva mesiace na nápravu situácie; v opačnom prípade môže EK postúpiť ich prípad Súdnemu dvoru EÚ.

V oblasti Energia a klíma Slovensko spolu s Chorvátskom, Luxemburskom a Španielskom čelí odôvodnenému stanovisku za to, že úplne nezakomponovalo do svojho vnútroštátneho práva revidovanú smernicu o energetickej účinnosti z roku 2018.

Členské štáty mali transponovať túto smernicu do 25. októbra 2020. Po preskúmaní vnútroštátnych transpozičných opatrení Európska komisia zistila, že tieto opatrenia v Chorvátsku, Luxembursku, na Slovensku a v Španielsku nie sú dokončené. Uvedené krajiny majú dva mesiace na odpoveď; v opačnom prípade ich môže eurokomisia zažalovať na Súdnom dvore EÚ.