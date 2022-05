V Severnom mori vyrastú nové veterné farmy: Neuveriteľné, koľko energie dokážu vyrobiť

Štyri členské štáty Európskej únie (EÚ) plánujú v Severnom mori vybudovať veterné farmy schopné do roku 2050 vyprodukovať najmenej 150 gigawattov energie.

Dánske noviny Jyllands-Posten informovali, že na základe nového plánu by mali veterné turbíny vyrásť pri pobreží Belgicka, Holandska, Nemecka a Dánska. Projekt môže zdesaťnásobiť súčasnú offshorovú veternú kapacitu EÚ.

Dánska premiérka Mette Frederiksen pre noviny povedala, že „Severné more dokáže veľa“ a úzka spolupráca medzi štyrmi štátmi EÚ „sa musí začať teraz“.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, nemecký kancelár Olaf Scholz, holandský premiér Mark Rutte a predseda belgickej vlády Alexander De Croo by sa v stredu mali zúčastniť na Severomorskom samite v dánskom Esbjergu, pripomína agentúra AP.

Vybudovanie veternej farmy pomôže obmedziť emisie spôsobujúce klimatickú zmenu. EÚ sa zaviazala, že do roku 2030 zníži emisie oxidu uhličitého o 55 percent v porovnaní s úrovňou v roku 1990 a do roku 2050 chce mať nulové emisie. Európska komisia stanovila celkový cieľ do roku 2050 generovať 300 gigawattov energie na mori.