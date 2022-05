Napätá situácia v supermarkete v USA: Strelec spustil paľbu! Hlásia mŕtvych aj zranených

Údajný strelec bol zadržaný a je vo väzbe. Muž ozbrojený puškou v sobotu popoludní miestneho času rozpútal streľbu v predajni reťazca Tops Friendly Market. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že muž svoj čin vysielal naživo na internete a teraz pátrajú po tom, či zverejnil manifest vysvetľujúci svoje pohnútky, povedal jeden zo zdrojov AP.

Motív činu zatiaľ nie je jasný, napriek tomu vyšetrovatelia skúmajú, či nebol útok rasovo motivovaný. Supermarket sa nachádza v štvrti, kde prevažne žijú ľudia s tmavou farbou pleti. Štvrť leží asi päť kilometrov severne od centra mesta.

Dvaja svedkovia z miesta, ktorí prišli na parkovisko vo chvíli, keď strelec vychádzal von zo supermarketu, ho popísali ako belocha, ktorý mohol mať asi okolo 20 rokov. Na sebe mal oblečenie s maskáčovým vzorom a čiernu prilbu. "Stál tam s puškou pri brade. Nechápali sme, čo sa deje, a prečo má ten chlapec pri tvári zbraň," povedal AP Braedyn Kephart. "Potom si strhol prilbu, pustil zbraň a polícia proti nemu zasiahla," dodal Kephart.

Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová na Twitteri uviedla, že všetko dianie ohľadom streľby v jej rodnom meste "podrobne sleduje". Miestnym úradom ponúkla pomoc.

BREAKING: @BPDAlerts, Buffalo Fire, @nyspolice and other law enforcement on scene. More on @news4buffalo. pic.twitter.com/ZKHPbA9D8t