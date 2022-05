Lockdown v Číne sa vymyká spod kontroly: Ľuďom berú pasy!

Čínske úrady tento týždeň ďalej sprísnili kontroly na hraniciach a oznámili, že výrazne obmedzia cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.

Vládna tlač pri tom zdôrazňuje, že opatrenie má výlučne zdravotnícky charakter a zapadá do čínskej stratégie nulovej tolerancie voči covidu-19, uviedol denník Le Monde. Podľa francúzskeho denníka sa úrady snažia odradiť čínskych občanov od cestovania aj obmedzenou ponukou letov, ktorých ceny vystúpili do závratných výšin.

Čínske úrady tento týždeň oznámili, že "výrazne obmedzia" cesty do zahraničia, ktoré nie sú nevyhnutné. Podľa úradov "počas ciest do zahraničia existuje veľké riziko nákazy (koronavírusom)". Nie je pritom jasné, ako úrady rozlišujú medzi potrebnými a potrebnými cestami za hranice.

Výrazné obmedzenie cestovania do zahraničia zo strany úradov bolo pri tom viditeľné už v uplynulých mesiacoch, píše francúzsky denník. V roku 2021 prudko klesol počet vydaných pasov a v rámci straníckeho boja proti korupcii mnoho členov komunistickej strany či verejných funkcionárov muselo pas odovzdať polícii. Peking síce nechce oficiálne zakázať cesty svojich občanov žijúcich v zahraničí do vlasti, ale robí všetko pre to, aby ich výrazne sťažil, napísal denník. Napríklad ponuka medzinárodných letov zostáva stále veľmi obmedzená a letenky tak majú závratné ceny. V roku 2021 do krajiny prišlo či odišlo 74 miliónov ľudí, čo je o 80 percent menej ako v roku 2019.