Obrovský nárast nakazených v JAR: Súvisí s novým variantom koronavírusu?

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom sa v Juhoafrickej republike (JAR), kde vedci minulý týždeň odhalili nový variant vírusu omikron, za jeden deň takmer zdvojnásobil.

Ako v stredu informoval tamojší Národný inštitút pre infekčné choroby (NICD), pozitívne testovaných bolo za uplynulých 24 hodín 8561 osôb, pričom v utorok hlásili v krajine 4373 infikovaných. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Juhoafrickí vedci očakávajú, že i v dôsledku nového variantu môže začať počet prípadov prudko stúpať. "Je tu možnosť, že budeme evidovať nesmierny nárast počtu prípadov identifikovaných v JAR," povedala pre AP regionálna virologička Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Nicksy Gumedeová-Moeletsiová.

Variant omikron B.1.1.529, ktorý v JAR po prvý raz hlásili 24. novembra, už zistili v piatich z deviatich provincií krajiny a tvorí 74 percent z vírusových genómov sekvenovaných v novembri, uviedol NICD.

To, či výrazný nárast infekcií v JAR súvisí s variantom omikron, zatiaľ nie je jasné. Vedec Richard Lessells, ktorý sa podieľal na odhalení tohto variantu, však uviedol, že sa stane "rýchlo dominantným variantom". V stredu večer v parlamente v JAR informoval, že počet hospitalizovaných s covidom sa zvyšuje a nasledujúce týždne ukážu, ako sa bude tento nový variant prejavovať. "Očkovanie slúži na to, aby sa človek nedostal do nemocnice, aby nezomrel a vzhľadom na tento nový variant to robí dobre," povedal.