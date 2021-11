Boháčom ponúkajú jedinečné výlety ponorkou: K Titanicu za 222 000 eur

Jedinečný zážitok pre bohatých! Ak máte 222-tisíc eur navyše, môžete si v lete budúceho roka zaplatiť cestu k Titanicu.

Vrak legendárneho parníka na dne Atlantického oceánu videlo doteraz na vlastné oči menej ako 250 ľudí.

Plavby ponúka spoločnosť OceanGate Expeditions. Tá už v minulosti brávala ľudí do hĺbky 3 800 metrov, aby sa na Titanic mohli pozrieť. Teraz však zdvojnásobila cenu a budúci rok už za takýto výlet musíte zaplatiť 222-tisíc eur. Táto suma zahŕňa osemdňovú plavbu zo St. John´s v Kanade, počas ktorej klienti absolvujú ponor v trvaní 8 až 10 hodín. Špeciálna ponorka je päťmiestna, zvyčajne berie do hlbín troch klientov naraz. Misie budú prebiehať od mája do konca júna. „Už len ponor do hĺbky takmer 4 000 metrov je zážitok sám osebe. Ale vrak Titanicu je niečo surrealistické a jedinečné. Za tie roky ho videlo len niečo okolo 200 ľudí,“ povedal Aaron Newman zo spoločnosti OceanGate Expeditions. Ponorka je vybavená kamerami s ultra vysokým rozlíšením, ktoré pomôže zaznamenať, ako rýchlo sa vrak v poslednom období rozpadáva. Zachytia tiež morský život, ktorý sa na vraku usídlil.

Potopenie Titanicu 14. 4. 1912 o 23.40 hod.

15. 4. 1912