Herečka Marie Versini († 81), ktorá vo filme Winnetou stvárnila krásnu Nšo-či: Smrť po ťažkej chorobe

Francúzsky národ smúti! Do hviezdneho neba sa v pondelok odobrala francúzska herečka Marie Versini († 81).

Do povedomia divákov sa dostala vďaka svojmu nezabudnuteľnému stvárneniu krásnej Indiánky Nšo-či vo filme Winnetou zo 60. rokov minulého storočia.

Odišla v kruhu svojej najbližšej rodiny vo francúzskom Bretónsku. Podľa informácií denníka Bild, ktorý sa odvoláva na príbuzných nebohej Versini, herečka zomrela po dlhej a ťažkej chorobe. Na veky sa však zapísala do pamäti mnohých televíznych divákov a fanúšikov westernu ako Nšo-či, sestra náčelníka Apačov Winnetoua. Možnosť zahrať si práve postavu Nšo-či z nej zo dňa na deň urobila uznávanú hviezdu.

K získaniu životnej postavy jej dopomohla tiež skvelá znalosť cudzích jazykov. Okrem rodnej francúzštiny ovládala angličtinu, nemčinu i taliančinu. Hoci bola pre postavu krásnej Indiánky ako stvorená, samotné nakrúcanie bolo pre ňu pomerne náročné. Filmové scény, pri ktorých sa neustále jazdilo na koňoch, predstavovali pre ňu utrpenie. Umelecké nebo sa rozrástlo: Zomrela hviezda († 81) filmu Vinnetou

Z jazdy na koňoch mala totiž hrôzu. No napriek tomu to zvládla so zdvihnutou hlavou. Neskôr sa objavila v ďalších filmoch, nakrútených na motívy kníh Karla Maya, pričom s predstaviteľom Winnetoua Pierrom Briceom († 86) zostali priateľmi aj po skončení nakrúcania.