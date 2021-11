Prekvapivé priznanie pornohviezdy: Sabina mala sex s mužom po prvýkrát ako 24-ročná

Sociálne siete má plné šteklivých fotiek, účet na OnlyFans a skúsenosti s natáčaním filmov pre dospelých, no i tak sa bála, že zomrie ako panna. Ako je to možné?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pornohviezda Sabina Rouge otvorene priznala, že s mužom sa po prvýkrát vyspala až vo veku 24 rokov. K tomu, aby konala ju prinútili obavy po prepuknutí pandémie koronavírusu.

Mladá žena natáča filmy pre dospelých s poprednými produkčnými spoločnosťami, no vždy v nich účinkovala len so ženami. S mužom mala po prvýkrát sex len nedávno. Otvorene to priznala v podcaste Unfiltered. Moderátorka a pornorežisérka Holly Randall už so Sabinou spolupracovala, preto ju zistenie šokovalo. Myslela si, že má záujem len o ženy. "Uvedomila som si, že by som mohla zomrieť. Bolo to ešte v počiatočných fázach pandémie," začala svoje rozprávanie." Chcela som sa len uistiť a tak som si povedala, že to konečne urobím. Strela som muža. Bol skvelý, úžasný a super milý." pokračovala.

Dvojica sa stretávala dva týždne, kým na to vleteli. "Milovali sme sa na zadných sedačkách jeho auta za splnu mesiaca. To bol asi dôvod prečo som mala nutkanie urobiť to," zavtipkovala. "Takže takto som prišla o panictvo na zadných sedačkách Range Roveru." Dodala, že na druhý deň bola so sebou veľmi spokojná.