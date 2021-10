Herci Šteindler a Vávra rozdávali v metre banány: Na čo lákali ľudí? Vypočuli si aj vulgarizmy

Českí herci David Vávra a Milan Šteindler rozdávali v utorok v stanici pražského metra Muzeum banány ozdobené odkazom "Už nikdy viac zástupy na banány".

Toto tropické ovocie sa stalo symbolom nedostatku počas komunistického režimu. Vávra a Šteindler sa totiž zúčastnili na happeningu, ktorý usporiadal spolok Dekomunizace. Cieľom akcie bolo podporiť volebnú účasť a poukázať na chyby predošlého režimu.

Približne polovica oslovených ľudí si banán vzala, iní sa tvárili nedôverčivo. Výnimočne zazneli aj vulgarizmy, informuje webový spravodajský portál Novinky.cz.

"Mladým ľuďom sa môže zdať, že riešiť banány je banálne, ale nie je. Môžeme žiť slobodnejšie, šťastnejšie a byť hrdí na toho, kto vládne. Za tých (vládu) sa viacmenej hanbíme už niekoľko desaťročí. Na druhej strane žijeme krásne, ale predsa len problémy sú, pretože by to mohlo byť dôstojnejšie," podotkol Vávra. "Je to tiež problém celkového posunu morálky. To, čo bolo pred desiatimi-dvadsiatimi rokmi nemorálne, sa dnes považuje za samozrejmosť. Nadáva sa na tých, ktorých sme pred dvadsiatimi rokmi obdivovali," dodal Šteindler.

"Komunisti tu páchali skutočné zločiny, nad ktorými sa privierajú oči. Keď už nič iné, bolo by od nich decentné, ak by sa stiahli do úzadia," tvrdí Šteindler.

Michal Gregorini zo spolku Dekomunizace vysvetlil, že podobné akcie robia pre to, aby ľudia išli voliť, a tiež pre to, aby sa Česko zbavilo komunistov.

Zmienený spolok podľa webového servera iDNES.cz vznikol pred niekoľkými rokmi preto, aby sa snažil zamedziť vplyvu komunistov na českú politickú scénu. "Chceli by sme upozorniť ľudí, že v piatok a v sobotu sú voľby do Poslaneckej snemovne. Chceme povedať, že je jedno, čo si myslíte o nás alebo o banánoch, ale dôležité je ísť voliť. Keď ľudia voliť nepôjdu, ich hlas môžu dostať extrémisti," uviedol Gregorini.