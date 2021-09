Sexi modelka chce zbúrať predsudky: Aj keď sa ukazujem, neskončím v posteli s každým!

Vyzývavá modelka je z toľkých predsudkov už poriadne unavená.

Ako informuje portál The Sun, Ona Artist z amerického štátu New York si na internete získala pozornosť ľudí predovšetkým vďaka fotografiám, na ktorých prezentuje svoje odhalené telo. Zdieľaním podobných príspevkov si na platforme OnlyFans dokáže mesačne zarobiť až okolo 60-tisíc dolárov (viac ako 50-tisíc eur). 30-ročná modelka si na sociálnej sieti Instagram doteraz nazbierala už 4,4 miliónov sledovateľov, ktorí si k nej ale dovoľujú až príliš veľa.

„Niekoľko priateľov zo strednej a vysokej školy a dokonca učiteľ zo strednej školy mi cez súkromné správy dávali sexuálne návrhy. Cítim sa veľmi zvláštne, takmer ako keby sa prekračovali hranice alebo stretávali svety, ktoré k sebe nepatria. Viem, že je to kvôli obsahu, ktorý zdieľam, ale mimo svojej práce som úplne iný človek,“ zverila sa Ona s tým, že v škole vždy bývala skôr plachá a uzavretá.

„Raz som bola v bare a prišla za mnou žena, s ktorou som chodila do školy a jednoducho ma chytila za prsia, akoby som to očakávala. Bola som šokovaná. Vždy sa snažím byť zdvorilá a povedať im, že toto je pre mňa práca, že to je zamestnanie, nie životný štýl a nie som dostupná a nemyslím si, že by sa naše priateľstvo malo uberať týmto smerom,“ priznala.

Mladá modelka sa teraz snaží ukázať, že takéto veci nie sú v poriadku a nabáda aj ostatné ženy k tomu, aby dali jasne najavo, kde sú hranice. „Som unavená z toho, že mi moje kamarátky dávajú sexuálne návrhy, pretože som sexi,“ uviedla Ona a dodala, že nechcená pozornosť a dotyky ani len od priateľov nie sú vôbec prijateľné.