Učiteľku vyhodili, keď zistili, že tancuje pri tyči: Prešla si peklom, dnes zarába kráľovsky

Modelka, ktorá sa nedávno dostala na titulky novín, v ktorých hovorí, že viac žien by malo byť ženami v domácnosti, odhalila, ako jej OnlyFans zachránil život, keď sa snažila uživiť.

Ako píše The Sun, 37-ročná Monica Huldtová, ktorá pochádza zo Švédska, ale teraz žije v Arizone, sa presťahovala do USA v roku 2015 po tom, čo ju prepustila škola, v ktorej pracovala. Vyhodili ju, keď zistili, že pracuje aj ako striptérka. Bývalá učiteľka dejepisu prišla do USA s minimom peňazí. Pracovala veľmi dlho v nebezpečných kluboch. Za ten čas čakala, kým jej príde zelená karta (občianstvo).

Monica, ktorá teraz zarába okolo 200-tisíc dolárov (170-tisíc eur) mesačne, pracovala sedem dní v týždni a každú noc chodila domov vyčerpaná s plačom. „Nemohla som robiť nič iné, pretože som čakala na zelenú kartu,“ povedala pre Jam Press Monica, ktorá sa najskôr presťahovala do Memphisu v štáte Tennessee. Prezradila, že pracovala denné smeny v striptízovom klube. Tie sú podľa jej slov notoricky ťažké a sotva zarobila peniaze na nájom – nieto ešte za veci ako jedlo. „Bola som vyčerpaná a stále som plakala,“ dodala. "Ide o to, že tento typ práce je taký, že niekedy nezarobíte veľa peňazí a tie kluby tiež nie sú práve najkrajším miestom pre prácu." Dodala, že je to práca, v ktorej sa jej často dotýkajú.

Monica sa zároveň vyrovnávala so smrťou svojho otca, ktorý zomrel pred niekoľkými mesiacmi, a tiež s jej skľučujúcim vzťahom s matkou, ktorá neschvaľovala jej prácu. Povedala: „Najmä moja mama bola zhrozená, že tancujem pre peniaze, stále sa spolu nebavíme.“ V momente, keď jej otec zomrel na rakovinu, tak cítila, že vo Švédsku ju už nič nedrží. Bola veľmi zmätená, rozrušená a dokonca mala aj depresiu.

Po niekoľkých mesiacoch v Memphise sa modelka presťahovala do Los Angeles, ale bohužiaľ boj pokračoval, pretože Monica len ťažko hľadala akúkoľvek prácu a v dôsledku toho utrpelo jej duševné zdravie. "Nemala som peniaze, žila som na veľmi drsnom mieste a nevidela som východisko." Dodala, že mnoho dievčat, s ktorými pracovala, robili aj eskort, no ona sa touto cestou nechcela vydať. „Nemám nič proti, ale v tom čase som bola so svojim teraz už manželom Johnom, a keď ste vo vzťahu, je aj vyzliekanie sa veľmi ťažké.“