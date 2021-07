Rusko sa pochválilo novou stíhačkou Šachmat: Strčí amerického konkurenta do vrecka?

Prototyp si na aerosalóne MAKS 2021 ako prvý bol pozrieť prezident Vladimir Putin.

Stroj Suchoj Su-75 dostal prezývku Šachmat. Má byť rýchlejší, obratnejší a s dlhším doletom ako americký konkurent F-35 Lightning II. Problém je v tom, že kým americká stíhačka absolvovala prvý let v roku 2006 a od roku 2015 je v službe, ruský prototyp ešte neletel. Do vzduchu sa prvýkrát dostane o dva roky a jeho zaradenie do služby je v nedohľadne.

Príkladom môže byť ďalší ospevovaný ruský typ Suchoj Su-57, z ktorého najnovšia stíhačka vychádza. Ten mal byť tiež podľa pôvodných plánov už niekoľkokrát zaradený do služby vo veľkých počtoch, no z finančných dôvodov to ruské letectvo muselo viackrát odložiť. Až vlani v decembri prevzalo prvé dva sériové stroje. A hoci pôvodne chcelo mať v tomto čase už 150 lietadiel, nakoniec bola celková objednávka znížená na 76 kusov.

Su-75 je na rozdiel od Su57 v ľahšej hmotnostnej kategórii a namiesto dvoch motorov má len jeden. Podľa konštruktérov unesie 7,4 tony munície, kým americký F-35 unesie 8,2 tony.

SU-75 Šachmat

rýchlosť: 2 400 km/h

dolet: 2 800 km

výškový dostup: 16 500 m

nosnosť rakiet a bômb: 7,4 t