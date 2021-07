Čudesná smrť pornohviezdy († 29): V rukách zvierala záhadný odkaz

Ruská pornohviezda známa ako „Kris the Foxx“ tragicky zahynula po tom, ako vypadla z 22. poschodia. V rukách zvierala záhadný odkaz. Smrť plná otáznikov!

Ako uvádza portál New York Post, pornografická herečka Kristina Listina, ktorá sa preslávila na stránkach pre dospelých Pornhub a OnlyFans, zomrela vo veku 29 rokov. Podľa miestnych médií údajne vypadla z 22. poschodia. Jej telo bolo nájdené v blízkosti ruskej obytnej štvrte Nevsky a mladá žena mala zvierať v ruke mincu s nápisom „navždy v mojom srdci“.

Pornohviezdu zachytili bezpečnostné kamery pri tom, ako vchádza do budovy a počas toho je čipsy. Kamery tiež zachytili hrozivé okamihy, ako sa telo mladej ženy zrútilo na zem vedľa budovy. Polícia spočiatku nedokázala identifikovať jej totožnosť, pretože pri sebe nemala žiadne doklady, okrem bankovej karty. Jej smrť oznámil verejnosti jej partner Rustan M. a požiadal jej priaznivcov, aby mu pomohli s organizáciou a zaplatením pohrebu mladej ženy.

Pornohviezda, ktorá sa pýšila státisícami zhliadnutí videí na stránke pre dospelých Pornhub, sa nedávno podľa informácií The Sun sťažovala svojim priateľom na pocit osamelosti. "Chcela mať rodinu a byť milovaná," uviedol anonymný zdroj. Kristina raz v rozhovore povedala, že do pornopriemyslu vstúpila po tom, čo si nedokázala nájsť prácu, ktorá by ju napĺňala. Účet zosnulej pornohviezdy na stránke OnlyFans bol krátko po jej smrti zablokovaný. Polícia v súčasnosti tragickú udalosť vyšetruje.