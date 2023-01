Koalícia odďaľuje termín volieb na september: Nechcú prísť o tieto výhody a mastné platy?!

V utorok parlament rozhodne! Kým opozícia by chcela, aby sa predčasné voľby konali čo najskôr, teda už v máji alebo v júni, časť bývalej koalície, s výnimkou hnutia Sme rodina Borisa Kollára, však konanie volieb stále naťahuje. V hre sú totiž aj rôzne poslanecké výhody a lukratívne poslanecké platy.

Očakáva sa, že v utorok o 17.00 by mal parlament definitívne určiť termín, keď občania nanovo rozhodnú o svojom osude. Zároveň tak vyrieknu ortieľ nad tými, ktorí už do poslaneckých lavíc či ministerských kresiel nikdy nezasadnú a dajú navždy zbohom všetkým výhodám. Koalícia už predložila aj uznesenie o skrátení volebného obdobia s tým, že voľby by sa mali konať 30. septembra. Nezaradení poslanci z Hlasu-SD navrhli termín na 30. júna a Smer-SD už na 27. mája. Obviňujú koalíciu, že sa nevie vzdať rôznych privilégií, preto sa svojich pozícií drží zubami-nechtami.

O čo všetko prídu?

Hoci sladký život potrvá už len pár mesiacov, každé euro sa ráta. Ak sa voľby budú konať až v septembri, poslanci a ministri budú svoje platy poberať o tri až štyri mesiace dlhšie, a podobne sa na svojich teplých flekoch udržia aj poslaneckí asistenti. Prísť o plat viac ako 6 000 eur bude určite pre mnohých bolestivé, zvlášť, keď šanca dostať sa do parlamentu po nasledujúcich voľbách je pre mnohých, najmä nezaradených, mizivá. Ministri sa rovnako dlhšie budú môcť tešiť z využívania vládnych limuzín so šoférmi, ochranky a zo štátnych recepcií.

Komu to prospeje?

Kým opozícia chce voľby, lebo jej preferencie momentálne majú stupajúcu tendeciu, šéf OĽANO Igor Matovič vytiahol v rozprave parlamentu iný dôvod, pre ktorý sa podľa neho opozícia ponáhľa chopiť sa moci. „Ja viem, že vám lepí a modlíte sa, aj keď sa modliť neviete, každý večer a so strachom zaspávate, len aby ste sa čím skorej vrátili k moci,“ povedal s tým, že opozícia má strach z trestného stíhania.