Prestrelka medzi Matovičom a SaS sa vyostruje: Za akú cenu schvália balíček pomoci?!

Pomoc rodinám za cenu spolupráce s fašistami a znásilnenia legislatívneho procesu?

Tak sa zatiaľ javí koaličným partnerom aj mnohým odborníkom snaha ministra financií Igora Matoviča (49) pretlačiť parlamentom balíček protiinflačnej pomoci rodinám a daň z ruskej ropy. Mnohí z nich pritom minimálne niektoré z týchto opatrení kvitujú, no majú vážne výhrady k forme, akou ich Matovič presadzuje. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dokonca hrozí, že celá Matovičova „paráda“ skončí na Ústavnom súde a občania z nej teda nebudú mať nič.

Problémom pritom nie je len Matovičovo piatkové trojhodinové rokovanie s podpredsedom ĽSNS Martinom Beluským, ktorým podľa koaličných partnerov búra hrádzu proti extrémistom, ale aj to, že svoje opatrenia pretláča cez parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Predovšetkým podľa vládnej SaS na to nie je žiaden dôvod. „Je to znásilnenie legislatívneho procesu,“ vyjadrila sa ministerka Kolíková. Už v nedeľňajšej diskusii V politike na TA3 vyhlásila, že balíček pomoci rodinám môže skončiť na Ústavnom súde, a to práve z dôvodu, že ho ženú cez parlament v zrýchlenom konaní, čo je podľa nej bezdôvodné.

Podá podnet na Ústavný súd ona sama? „Nepredbiehajme udalosti. V každom prípade proces, ktorým je presadzovaný predmetný návrh zákona, považujem za veľmi pochybný. Ide o hrubé porušenie legislatívneho procesu, a preto si myslím, že je to vec, ktorá môže skončiť aj na Ústavnom súde,“ napísala nám v pondelok ministerka.

Stopka z Ústavného súdu?

SaS balíček nepodporí, a v prípade dane z ruskej ropy hrozí využitím práva veta. Premiér Eduard Heger aj minister Matovič sa už vyjadrili, že toto veto by akceptovali a návrh by stiahli. SaS chce ešte predložiť pozmeňovací návrh o znížení DPH na motorové palivá, to sa však Matovičovi nepáči. Namiesto toho prišiel s návrhom, aby sa financie vybraté na dani z ropy použili na platy sestier, lekárov a učiteľov. Prečo to nenavrhol priamo SaS, ale najskôr odprezentoval médiám?

„Zažil som tých 14 rokovaní so SaS a bola to čistá psychiatria,“ argumentoval Matovič. Čo by sa dialo, keby balíček poslanci prijali, rodinám by sa na jeho základe začali vyplácať financie, a následne by Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti tohto opatrenia? Podľa oslovených odborníkov by v prípade podania mohol Ústavný súd pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu.

Branko z Gurunu

Matovič na zrýchlenom legislatívnom konaní nevidí nič zlé a naďalej obhajuje aj svoje rokovanie s podpredsedom fašistov Beluským. „Jediný, kto prejavil záujem a pýtal sa, bol poslanec Beluský,“ vyhlásil Matovič v pondelok v Rádiu Expres. Zaútočil, naopak, opäť na SaS, ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi navrhol, aby na pár dní zatvoril svojho straníckeho predsedu Richarda Sulíka niekam, kde nebude mať signál. „Branko Gröhling sa zrazu zobudil. Tvári sa tu ako svätý za dedinou, pomaly ako Branko z Gurunu,“ oboril sa na ministra, ktorému vyčíta údajnú nečinnosť.

Ústavný súd by mohol pozastaviť platnosť opatrenia

Róbert Bános, advokát

- V zmysle zákona o rokovacom poriadku NR SR sa táto môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona v prípade mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, mala by pani ministerka pravdu v tom, že by mohlo dôjsť k znásilneniu legislatívneho procesu. V prípade podania návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov a jeho prijatia na ďalšie konanie môže Ústavný súd SR aj bez návrhu pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

Nie je dôvod na zrýchlené konanie

Radovan Ďurana, analytik INESS

- V prvom rade je veľmi nešťastné, že sa vláda snaží miliardový balíček schváliť v zrýchlenom konaní. Na to nie je reálny dôvod, žiadne hospodárske škody z neskoršieho schválenia by nevyplývali. V druhom rade ten balíček nemá zabezpečené financovanie, spolieha sa na zníženie príjmov samosprávy, kde ministerstvo financií vystupuje ako ten, kto dáva peniaze samospráve, ale to je v rozpore s postavením samosprávy, ktorá má garantovaný nejaký príjem, a ten jej chce minister zobrať. V treťom rade je ten balíček neadresný, bude poskytovaný aj domácnostiam, ktoré nie sú v zložitej situácii, nie sú na ten zvýšený príjem odkázané. Vo výsledku to znamená, že tie domácnosti, ktoré by mali dostať vyššiu podporu, dostanú málo, a domácnosti, ktoré podporu nepotrebujú, dostanú zbytočne veľa.

Je to súčasť boja o voličov

Pavol Baboš, politológ, Filozofická fakulta UK

- Hovorí sa, že kampaň sa začína deň po voľbách. Aj toto je preto súčasť boja o voličov. Každé rozhodnutie vlády niečo urobiť, okrem toho, že rieši problémy, je aj súčasťou snahy prikloniť voličov na svoju stranu. Do veľkej miery je to teda motivované aj týmto. Samozrejme, nedá sa uprieť motivácia reálne pomôcť vybraným vrstvám obyvateľstva, ale dominantným motívom je určite snaha prikloniť si voličov.

Krúžkovné áno ale inak

Zuzana Kusá, sociologička

- Detské prídavky určite bolo potrebné zvýšiť. Ja to nenazývam protiinfl ačným balíčkom, je to len lepšia rodinná politika. Toto opatrenie sa mi pozdáva, ako aj to, že to dostali aj ľudia, ktorí vykonávajú opatrovateľské asistentské povolania. Pokiaľ ide o krúžkovné, samotná administrácia si vyžaduje veľmi veľké náklady, čo je nonsens. Určite treba viac podporovať záujmovú športovú činnosť mládeže, podporu by však bolo potrebné urobiť nejakým viazaným fi nancovaním samospráv alebo školských zariadení. Igor Matovič to zdôvodňuje lepšou kontrolou, ale my sme krajina s veľmi nízkou dôverou nielen v politikov, ale vôbec v druhých ľudí. Žijeme v predstave, že každý, kto má príležitosť, kradne. Politici potom musia dizajnovať tie systémy takýmto zložitým spôsobom. Aj daňový bonus je nastavený tak, akoby tí najchudobnejší určite mali byť v pokušení nejako to kamuflovať. Štáty, ktoré sa usilujú o rovnosť práv detí, dávajú všetkým rovnaké dávky.

Zdanenie nadmerného zisku by bolo oprávnené

Karel Hirman, energetický analytik

- Prapôvodnou príčinou takzvanej dane z ruskej ropy je to, že Sulík chce v mene Slovenska vyjednať výnimku pre MOL a Slovnaft na dovoz ruskej ropy, ktorá mu naďalej bude umožňovať vďaka tomu, že ruská ropa sa predáva s obrovskou zľavou, enormné zisky. Keďže tie podmienky vytvára podpora slovenskej vlády, konkrétne ministra Sulíka, je oprávnené žiadať, aby sa Slovnaft o ten zisk podelil so slovenskými občanmi. Zdanenie nadmerného zisku je rozumnejšie ako zastropovanie cien na čerpacích staniciach.

O čom vypovedá Matovičovo rokovanie s Beluským?

Radoslav Štefančík, politológ

- Je to popretie všetkého toho, čo Igor Matovič hovoril na adresu pravicových extrémistov. Je evidentné, že ťažký politický pragmatizmus dokázal poraziť tú pomyselnú hrádzu proti extrémizmu, ktorú kedysi chcel stavať nielen Matovič, ale dokonca aj Robert Fico. Matovič v tomto smere začína preberať techniky Fica. To, že sa proti tomu neozval ni kto z prostredia OĽaNO, je evidentný dôkaz toho, že vo vnútri tejto strany neexistuje vnútrostranícka demokracia. Keďže o poradí kandidátov na kandidátke rozhoduje len jeden človek, v tomto prípade stranícky predseda, skôr by som povedal, že je to totalitná, a nie demokratická strana.