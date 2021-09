Šéfka zdravotníckeho výboru Cigániková: Očkovacia lotéria sú vyhodené peniaze

Očkovacia lotéria sú vyhodené peniaze, ktoré mali byť použité inak.

Uviedla to predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková v politicko-diskusnej relácii Na hrane televízie Joj. Cigániková priznala, že lotéria zvýšeniu zaočkovanosti vôbec nepomohla, počet očkovaných naďalej klesá.

„Ukázalo sa presne to, čoho sme sa báli, že ten efekt bude žiadny,” uviedla Cigániková. Podľa jej slov z prieskumov vychádza, že ľudia sú zle informovaní a majú obavy a zároveň to, že Slováci viac veria lekárom ako politikom. Preto by mali byť financie pridelené skôr do očkovacích centier, respektíve priamo k lekárom do terénu. Tak, aby ľudia dostávali informácie najmä od osôb, ktorým dôverujú.