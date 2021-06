Matovič si stále užíva premiérske výhody, za ktoré kritizoval Fica: Zoberú mu ochranku?

Vzdá sa výhod pre najvyšších ústavných činiteľov? Ministrovi financií Igorovi Matovičovi (48) už onedlho nebude zo zákona prináležať právo na zvýšenú ochranu.

Už od konca júna, teda tri mesiace po tom, ako ukončil svoje pôsobenie na poste premiéra, by mal mať k dispozícii len jedného šoféra. Na toho majú nárok všetci ministri. Príde Matovič o premiérske výhody, alebo mu budú právo na štátnu ochranku predlžovať, podobne ako jeho predchodcovi Robertovi Ficovi?

Matovič sa od minulej jesene vozí v opancierovanej limuzíne, ktorú mu priradili z bezpečnostných dôvodov. V tom čase premiér schytával totiž kritiku z každej strany a dokonca čelil vyhrážkam nielen on sám, ale aj jeho rodina. Matovič sa pritom už vtedy potýkal s klesajúcou popularitou, ktorá v týchto dňoch dosiahla rekord.

Podľa prieskumu FOCUS mu nedôveruje 87 % Slovákov, čo môžu kompetentní vyhodnocovať ako problematické. Negatívne reakcie schytáva najmä v online priestore. V minulosti dokonca kotlebovci usporiadali protest pred jeho domom, kde sa neštítili pokrikov na adresu Matoviča. „Takúto nakladačku, pre moje dcéry, pre moju manželku, to je odporné niečo. To je odporná robota,“ reagoval na to Matovič.

Opancierovaný

Ochrankári mu tak sprísnili ochranu a začali ho namiesto v bežnej vládnej limuzíne voziť v opancierovanom aute s viacerými bezpečnostnými prvkami, čo predtým nebolo zvykom. Tá mu zostala aj po tom, čo odišiel z postu premiéra a vedie ministerstvo financií. Ministerstvo vnútra, ktoré má ochranku štátnych činiteľov pod palcom, v minulosti nehovorilo podrobnosti, keďže práca Úradu pre ochranu ústavných činiteľov je predmetom utajenia.

Rezort vnútra ani teraz nehovorí, či Matovičovi zvýšenú ochranku ponechajú, alebo zostane so šoférom ako jeho kolegovia z vlády. O predĺžení o ďalších 90 dní rozhoduje buď Úrad vlády alebo ministerstvo vnútra. Oba úrady sú pod vedením nominantov OĽaNO Eduarda Hegera či Romana Mikulca. Tí zatiaľ neprezradili, či sa Matovičovi zvýšená ochrana bude poskytovať. Z OĽaNO ani z ministerstva financií neodpovedali, či Matovič bude ochrankárov vôbec žiadať.

Kritika Fica

Šéfa Obyčajných ľudí môžu dobehnúť jeho výroky z minulosti. Keď v minulosti kompetentní rozhodli o predĺžení ochranky pre Roberta Fica, ktorý tiež odišiel z premiérskeho kresla, adresoval mu Matovič výčitky. Fico mal ochranku dokopy 14 rokov a odobral mu ju až minulý rok minister vnútra Mikulec, čím si vyslúžil veľkú pochvalu od Matoviča.

„Fico z hrušky dole. Robert Fico dnešnou polnocou stratil nárok na bezdôvodne prideľovanú ochranku. Zbytočné mrhanie státisícov a bezbrehý papalášizmus sa skončili,“ oslavoval šéf OĽaNO na sociálnych sieťach. Matovič dokonca vtedy Ficovi odkázal, že ak sa na Slovensku necíti bezpečne, mal by sa odsťahovať niekam inam, napríklad na Belize.

Samotný Fico sa s ukončením poskytovania služieb od Úradu pre ochranu ústavných činiteľov vysporiadal po svojom, keď celú situáciu otočil a vyhlásil, že je len rád, že už takúto ochranku nebude mať. „Ja si neželám byť v žiadnom prípade pod kontrolou pána Matoviča,“ vyhlásil Fico.

Veľkou kritičkou predlžovania ochrany pre Fica bola aj vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá mu odporúčala, aby si radšej prenajal súkromnú bezpečnostnú službu, keďže takéto služby stoja štát približne 200-tisíc eur ročne.

Nárok na ochranku Ficovi počas nasledujúcej Pellegriniho vlády opakovane predlžovala vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková. Na otázky, či by sa náhodou už nebolo vhodné ochranky vzdať, reagoval vtedy Fico veľmi emotívne. „Možno by ste boli radi, keby ma niekto zabil,“ oboril sa Fico na novinárov.

Široké spektrum hrozieb

Podľa bývalého šéfa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Petra Krajčíroviča by dôvody na predĺženie zvýšenej štátnej ochrany v prípade Matoviča mohli existovať. „Ak bezpečnostné zložky disponujú informáciami, že môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti určenej osoby, príslušné útvary prijímajú viacero adekvátnych protiopatrení. Najčastejšie sú to vyhrážky na sociálnych sieťach, poštou, e-mailom atď.,“ hovorí pre Nový Čas Krajčírovič. „Väčšina hrozieb odzrkadľuje nálady v spoločnosti a obľúbenosť, respektíve neobľúbenosť politika,“ uvádza Krajčírovič.

Práve Matovič je pritom už dlhé mesiace neohrozeným kráľom rebríčkov neobľúbenosti politikov. „Tých hrozieb je široké spektrum od vyhrážok až po fyzické útoky. Nedisponujem informáciami, ktoré momentálne majú operatívne zložky. Za môjho pôsobenia sme boli pripravení na ten najhorší scenár, aby sme nič nepodcenili,“ uzatvára Krajčírovič.