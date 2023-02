Robotníčka, s ktorou prišiel princ o panictvo, odhalila detaily ich rýchlovky: Harry sa musí hanbiť ako pes

Úder pod pás! Princ Harry, mladší syn britského kráľa Karolla III., vo svojej šokujúcej knihe odhaľuje tajomstvá, ktoré mali zostať len za bránami Buckinghamského paláca. Princ zašiel ešte ďalej, keď verejnosti odhalil i intímnosti zo svojho súkromia. A nie všetkým sa jeho rozhodnutie páči.

Princ vo svojej knihe, ktorá rozvírila debaty, pomerne obšírne opísal svoj prvý erotický zážitok a dotyčná, s ktorou mal mať Harry svoj prvý sex, sa ohlásila, aby povedala svoju verziu príbehu. Medzi Sashou Walpole a princom Harrym to vraj iskrilo, no, bohužiaľ, len 5 minút. A to na mieste, ktoré dozaista nie je hodné člena kráľovskej rodiny.

Podľa Walpoleovej, ktorá už nevydržala byť dlhšie ticho, došlo k "päťminútovke" na poli za krčmou počas princovej oslavy 19. narodenín v roku 2001. Ako dodala, veľa sa o ich intímnom stretnutí nehovorilo.

„Ja som tá žena, ktorá Harryho pripravila o panictvo. Bola to doslova rýchlovka medzi dvoma kamarátmi. Sex bol vášnivý a iskrivý, pretože to nebolo správne. Jedna vec jednoducho rýchlo viedla k druhej. Skončili sme na zemi. Dala som Harrymu cigaretu. Zapálila som si svoju a potom jeho. Dofajčili sme svoje cigarety, Marlboro Lights, a jednoducho sa to stalo. Začal ma bozkávať. Mal na sebe boxerky. Nebolo žiadne rozprávanie, žiadne slová. Bolo vzrušujúce, že sa to deje. Bolo vzrušujúce, že sa to dialo tak, ako sa to dialo. Boli sme preč pätnásť minút, ale sex trval len asi päť minút,“ vyhlásila šoférka bagru Sasha. Tá je dnes už vydatá a má dve deti. S Harrym sa zoznámila, keď pracovala ako robotníčka v stajniach na vidieckom sídle kráľa Karola III.