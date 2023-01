Sexi Juan z telenovely Skrytá vášeň: Prečo som prijal ponuku tancovať v Let’s Dance!

Ako rýchlo prišiel, tak rýchlo aj odíde.

Kubánsky herec Mario Cimarro (51), známy slovenským divákom najmä ako Juan Reyes zo známej telenovely Skrytá vášeň, si začína plniť svoje pracovné povinnosti v našich končinách. Lámač ženských sŕdc sa od marca zmocní televíznych obrazoviek ako tanečník v šou Let’s Dance. Temperamentný Kubánec priletel na Slovensko tajne, ale v Markíze sa ešte nateraz dlho neohreje.

Talentovaný umelec Mario Cimarro aktuálne začína makať na novom ročníku tanečnej šou, do ktorej ho povolali tvorcovia. Herec nad ponukou neváhal ani sekundu, ihneď vedel, že to je to pravé. Nerobí to len pre vidinu lukratívnych platových podmienok, ale najmä pre svoju rodinu. Fešák s tmavou hrivou a vypracovanou postavou má totiž k Slovensku veľmi blízko.