Bývalá prvá dáma zverejnila upravený záber Harryho a Meghan: Niektorí sa smejú, iní ju obviňujú z rasizmu

Bývalá prvá dáma Francúzska Carla Bruni (55) reagovala na knižné pamäti princa Harryho a jeho útoky na vlastnú rodinu fotomontážou.

Jeho fotku s manželkou Meghan upravila tak, že americkú herečku nahradila speváčkou Yoko Ono. Tá bola pritom obviňovaná z rozpadu skupiny Beatles a nezdravého ovplyvňovania manžela Johna Lennona.

Bývalá prvá dáma Francúzska zverejnila upravenú snímku na svojom profile na sociálnej sieti, kde ju sleduje 750 000 užívateľov. K fotke pridala text piesne All You Need is Love (Všetko, čo potrebuješ, je láska) od skupiny Beatles.

V príspevku manželky Nicholasa Sarkozyho (67) sa hromadilo veľa komentárov s vyrehotanými smajlíkmi. Bruni v ňom dokonca označila kráľovskú rodinu, čo niektorí chválili, ale iní kritizovali a považovali to za rasizmus. Prekážalo im to, že Meghan je miešanka a Yoko Ono zase Japonka. Rovnako ako Meghan aj Yoko bola herečkou, ktorá sa presťahovala do Spojeného kráľovstva a ovplyvnila zásadne svojho manžela.