Zomrel bubeník († 63) známej kapely: Hrával i s Red Hot Chilli Peppers! Osudným sa mu stal pád

Americké médiá o tom informujú s odvolaním sa na vyhlásenie kapely. Hudobník zomrel v piatok na následky úrazu hlavy po nešťastnom páde z výšky. D. H. Peligro bol od roku 1978 pilierom hudobnej scény v Los Angeles a San Francisku, napísal web stanice CNN. V roku 1988 krátko hral aj s kapelou Red Hot Chilli Peppers.

"V nasledujúcich dňoch oznámime detaily týkajúce sa poslednej rozlúčky. Žiadame verejnosť, aby rešpektovala súkromie jeho rodiny v tomto ťažkom čase," uviedli vo vyhlásení Dead Kennedys, s ktorými D. H. Peligro prerušovane hral takmer 25 rokov.

Dead Kennedys' drummer D.H. Peligro (Darren Henley) passed away in his Los Angeles home yesterday, Oct 28th. He died from trauma to his head from an accidental fall. Arrangements are pending will be announced in the coming days. Thank you for your thoughts and words of comfort pic.twitter.com/PC7sF87f6c