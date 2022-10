Synovec prezradil detaily odchodu českého herca: Poznal Somr (†88) rok svojej smrti?!

V nedeľu do umeleckého neba navždy odišiel perfektný český herec Josef Somr († 88). Elegána trápilo dlhé roky zdravie, ktoré ho nakoniec donútilo zostúpiť z divadelných dosiek.

To, že zdravotne na tom nie je najlepšie, vedel i Josef sám. "Viac ako dve osmičky už ale nedokážem," povedal Somr pre české Aha! v apríli, keď slávil posledné narodeniny. Nakoniec sa tak, bohužiaľ, i stalo. "Príčinou boli pravdepodobne ťažkosti s dýchaním," prezradil jeho synovec Pavel. "Do sanatória ho priviezli pred niekoľkými dňami, aby mu umožnili lepšie dýchať, nakoľko mal dlhodobé problémy s dýchaním," dodal.

Herec, ktorého milovalo české i slovenské publikum, sa do pamäti divákov zapísal rolami vo filmoch Ostro sledované vlaky, Traja veteráni, no stvárnil i postavy v mnohých seriáloch. Somr pred 20 rokmi odišiel do Národného divadla, no dlho sa z novej životnej etapy netešil. Krátko na to totiž herca postihol zápal pankreasu a nasledovala náročná operácia. Zdravotný stav hercovi nedokázal pokračovať v tom, čo miloval, v hraní.