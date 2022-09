Čitatelia smútia, svet opustila významná britská spisovateľka († 70): Rowlingová ju nazvala géniom

Vo veku 70 rokov zomrela spisovateľka Hilary Mantelová, prvá britská literátka, ktorá dvakrát získala Bookerovu cenu. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AFP.

Prestížne ocenenie získal za historické romány Wolf Hall (2009) a Bring Up the Bodies (2012). Tretí diel kritikmi vyzdvihovanej trilógie, The Mirror and the Light, vyšiel v roku 2020, pričom získal Cenu Waltera Scotta. Mantelová, držiteľka Radu britského impéria, v rozhovore pre denník The Guardian uviedla, že dlhé roky skúmala archívne materiály, aby jej diela boli historicky správne.

Narodila sa v roku 1952 v anglickom grófstve Derbyshire a študovala právo na London School of Economics (LSE) a na Sheffieldskej univerzite. Neskôr pôsobila ako sociálna pracovníčka a pred návratom do Spojeného kráľovstva v polovici 80. rokov žila v Botswane a v Saudskej Arábii, dopĺňa spravodajská stanica BBC News.

Na jej úmrtie reagovalo viacero osobností z politického i umeleckého prostredia. Joanne K. Rowlingová, autorka príbehov o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi, na sociálnych sieťach napísala: "Prišli sme o génia."