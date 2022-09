Alain Delon stojí za Ukrajinou: Silný odkaz legendy! Pozrite, čo chystá so Zelenským

Herec sa tento týždeň prakticky po roku prvýkrát objavil na verejnosti a podporil Ukrajincov v ich boji proti ruskej invázii, uviedla dnes stanica BFM TV. "To, čo robia Ukrajine, ma hlboko zasiahlo a rozosmutnilo, preto za nich bojujem," povedal 86-ročný Delon. Na záver vyhlásil "nech žije Ukrajina," čo je heslo, ktoré používa aj Zelenskyj a ukrajinská štátna správa vo svojich pravidelných hláseniach o priebehu vojny.

French actor Alain Delon recited Taras Shevchenko's poems in Paris. This was reported by the Embassy of Ukraine in France. Soon everyone will be able to see the results of this 🇫🇷-🇺🇦 cultural collaboration.

📷: Dominique Jacovides/Bestimage pic.twitter.com/DCH2Zg1tri